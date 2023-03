Cosmic Crisp® verfügbar – Mengen für 2023 sollen steigen

Foto: VOG/VIP

Vor kurzem fiel in Europa der Startschuss für die diesjährige Vermarktung von Cosmic Crisp®. Der Markenapfel ist für das Premium-Segment vorgesehen und wird auf dem europäischen Markt von den Südtiroler Verbänden VOG und VIP exklusiv vermarktet.



Erstmals erhältlich war der Cosmic Crisp® in kommerziellen Mengen in Europa im vergangenen Jahr. Nun soll deutlich mehr Ware zur Verfügung stehen, geben die Verbände bekannt, da die Apfelbauern beider Verbände in den letzten Jahren deutlich mehr Cosmic-Crisp®-Bäume gepflanzt hätten. Gerechneten wird mit 5.200 t – verglichen mit den 1.200 t in 2022 also ein deutliches Wachstum.



Die Verbände sehen den Cosmic Crisp® als „Premium-Apfel der Zukunft". Er zeichne sich durch Saftigkeit, knackiges Fruchtfleisch und äußerst gute Haltbarkeit aus, so dass er auch in den Sommermonaten Frische garantieren könne. Die Schale des süß-säuerlichen Apfels ist leuchtend rot mit hellen Sprenkeln und soll damit an einen strahlenden Sternenhimmeln erinnern.



Die europaweite Einführung der Marke wird von einer breit angelegten Marketingkampagne unterstützt, die den Apfel getreu dem Motto „Himmlischer Genuss“ im Premium-Segment positioniert. Dazu gehört als besonderes Element der Kampagne ein Cosmic-Crisp-Heißluftballon, der den „himmlischen Genuss auf eine noch nie dagewesene Art und Weise" erlebbar mache, heißt es. Der Ballon soll in den nächsten Jahren in mehreren europäischen Ländern unterwegs sein und von vielen spannenden Initiativen begleitet werden.



Neben einer Digitalkampagne, die in Italien, Spanien und Deutschland von März bis Juni die Premium-Marke in Europa vorstellt, sind TV-Spots für Italien sowie Verkostungen im Handel geplant, um den Apfel bei den Konsumenten am Verkaufspunkt vorzustellen.



„Unsere Handelspartner haben den Start der Cosmic-Crisp®-Verkäufe schon seit langer Zeit herbeigesehnt. Das Feedback von Kunden und Konsumenten im Vorjahr war großartig – daher blicken wir zuversichtlich auf die heurige Saison. Dank der deutlich größeren Menge können wir in diesem Jahr eine durchgehende Verfügbarkeit bis Ende Juni garantieren“, kommentiert VOG-Verkaufsleiter Klaus Hölzl.



Fabio Zanesco, VIP-Produktmanager für Vertragssorten, pflichtet Hölzls Worten bei: „Uns stehen eine hervorragende Qualität sowie Früchte von idealem Kaliber für verschiedenste Märke zur Verfügung. Die strategisch geplante Mengensteigerung im VOG- und VIP-Gebiet geht Hand in Hand mit unseren Marketing-Initiativen, welche die Marke im passenden Segment positionieren. Unsere Kunden in Europa und deren Konsumenten am Verkaufspunkt können sich auf einen tollen Apfel freuen.“



Angebaut wird Cosmic Crisp® vorwiegend nach den Richtlinien der Integrierten Anbauweise – aber auch im Bio-Segment ist der Apfel verfügbar. 2022 lag die Bio-Erntemenge bei etwa 250 t, diese Menge werde in den kommenden Jahren merklich steigen, so die beiden Verbände abschließend.