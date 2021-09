Copa Cogeca: Farm to Fork-Strategie darf nicht unhaltbar für Agrar- und Lebensmittelsektor werden

Am 9. September werden die Ausschüsse ENVI und AGRI des Europäischen Parlaments über ihren Berichtsentwurf abstimmen, in dem sie ihre offizielle Reaktion auf die Farm to Fork-Strategie vorstellen. Während die ersten Studien über die Auswirkungen der von der Kommission für 2020 geplanten Strategie äußerst besorgniserregende Trends aufzeigen, planen die Abgeordneten, mehrere zusätzliche Ziele und Vorgaben für die Kommissionsstrategie zu fordern, die für die Landwirtschaft in der EU schlichtweg unhaltbar wären, geben Copa Cogeca zu bedenken.



Im Sommer habe eine neue Studie der GFS, die nicht weiterverbreitet worden sei, die ersten bereits veröffentlichten Folgenabschätzungen zur Vorzeigestrategie der Kommission für die Landwirtschaft bestätigt. Die Farm to Fork-Strategie wird in ihrer jetzigen Form zu erheblichen Produktionsrückgängen und Mehrkosten für die Erzeuger führen.

„Selbst wenn diese Strategie zu einer Verringerung der landwirtschaftlichen Emissionen in der EU führen könnte, wäre ein großer Teil davon auf die Verlagerung unserer Produktion in Drittländer zurückzuführen. Ohne weitere Überlegungen oder Konsultationen und trotz dieser vernichtenden Feststellung bereitet sich das Europäische Parlament dennoch darauf vor, in KW 36 über zusätzliche Vorschläge abzustimmen, die nichts mit den Realitäten des Agrar- und Ernährungssektors zu tun haben, was für alle Unterzeichner dieser Erklärung die Strategie noch nachteiliger für das Überleben des gesamten Sektors machen könnte. Wir stellen jedoch fest, dass eine gewisse Anzahl von Abgeordneten des Europäischen Parlaments, wenn auch verspätet, ein wachsendes Bewusstsein für die Gewährleistung unserer Ernährungssouveränität, unserer Führungsrolle in der Landwirtschaft und der Zukunft unserer ländlichen Gebiete entwickelt. Wir fordern sie nun auf, ihren Worten Taten folgen zu lassen und rufen die Mitglieder der ENVI- und AGRI-Ausschüsse auf, klar gegen die schädlichsten Kompromissänderungsanträge des Berichtsentwurfs zu stimmen, die die Zukunft unserer europäischen Landwirtschaftsbetriebe und der mit ihnen verbundenen Industrien gefährden“, so Copa Cogeca.

Die Landwirte in ganz Europa seien sich der Notwendigkeit bewusst, sich an die ökologischen Herausforderungen anzupassen, und würden trotz der derzeitigen Wirtschaftslage jeden Tag handeln, um die Anforderungen in Bezug auf Emissionsgrenzwerte, biologische Vielfalt und Tierschutz zu erfüllen. „Wenn die EU will, dass wir Erfolg haben, muss sie uns mit einem pragmatischen politischen Rahmen unterstützen, der auf realistischen Zielen beruht, die mit ihrer Handelspolitik in Einklang stehen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für Einfuhren gewährleisten und die notwendige Unterstützung für einen nachhaltigen Übergang bieten. Die ökologische Nachhaltigkeit kann nicht von der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit getrennt werden, und diese Synergie geht mit schrittweisen und pragmatischen Zielen einher“, betonen Copa Cogeca abschließend.