Copa Cogeca: Digitalisierung ist entscheidendes Instrument für Landwirtinnen

Copa Cogeca begehen den Internationalen Frauentag und würdigen die entscheidende Rolle von Innovation und Digitalisierung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Landwirtinnen in den ländlichen Gebieten Europas. Die Digitalisierung kann eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zu Informationen, Märkten, Finanzen und Dienstleistungen spielen. Sie kann auch die Kommunikation und Vernetzung erleichtern und so den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit fördern, heißt es.



"Am Internationalen Frauentag feiern wir die Errungenschaften der Frauen auf der ganzen Welt, und wir denken auch an die Arbeit, die noch geleistet werden muss, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Die Digitalisierung ist ein entscheidendes Instrument, um Landwirtinnen zu stärken und ihnen zu helfen, ihre Nachhaltigkeit zu erhöhen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und sie in die Lage zu versetzen, stärker am wirtschaftlichen und sozialen Leben ihrer Gemeinschaften teilzunehmen. Ich bin gespannt, was unser nächster Women's Innovation Award bringen wird, der sich in diesem Jahr mit dem Thema ‚Frauen an der Spitze des ländlichen Raums‘ beschäftigt. Im Laufe der Jahre hatten wir einige großartige Beispiele von Frauen, die bei der Einführung digitaler und innovativer Techniken in ihren Betrieben eine Vorreiterrolle übernommen haben, und ich bin sicher, dass dies auch in diesem Jahr nicht anders sein wird", sagte Lotta Folkesson, Vorsitzende des Frauenausschusses von Copa Cogeca.



Copa Cogeca wollen nicht nur die wichtige Rolle der Landwirtinnen hervorheben und die Aufmerksamkeit auf die Arbeit lenken, die sie in den ländlichen Gebieten Europas leisten, sondern sind auch aktiv an EU-finanzierten Projekten beteiligt, die darauf abzielen, einige der Herausforderungen anzugehen, mit denen sie konfrontiert sind, wie z.B. der begrenzte Zugang zu digitalen Technologien, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Am Internationalen Frauentag bekräftigen Copa Cogeca ihr Engagement für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau in der Land- und Forstwirtschaft sowie der ländlichen Entwicklung. Sie fordern verstärkte Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie in die Aus- und Weiterbildung von Landfrauen und Landwirtinnen. Sie erkennen die Schlüsselrolle an, die Genossenschaften bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter spielen, sowie die Notwendigkeit, die Bemühungen zur Beseitigung der strukturellen Hindernisse zu verstärken, die Frauen daran hindern, uneingeschränkt an der digitalen Wirtschaft teilzunehmen.