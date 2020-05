Compagnie Fruitière eröffnet Niederlassung in Rumänien

Foto: Compagnie Fruitière

Die im Jahr 1938 in Marseille gegründete Compagnie Fruitière, Produzent und Vermarkter von Bananen und exotischen Früchten, treibt ihre Expansion in Europa voran und eröffnet nach der Gründung einer Filiale in Hamburg nun auch eine Niederlassung in Bukarest.



Das Unternehmen unterhält in Europa 22 Vertriebsstandorte und betreibt das größte Netzwerk von Reifereien auf europäischem Boden. In ihnen werden in jedem Jahr 600.000 t Bananen zur Reife gebracht.

In Rumänien hat der Import von Bananen in den vergangenen fünf Jahren um 145.000 t zugenommen. Im Aufwind sind dabei vor allem Bio-Bananen. Die Compagnie Fruitière hat es sich zum Ziel gesetzt, die wachsende Nachfrage zu befriedigen und die Gebiete in der Gegend von Bukarest und Ploiesti, aber auch in den Regionen von Muntenia, Moldawien und Siebenbürgen problemlos zu beliefern. Der Filiale in Bukarest ist eine Reiferei mit einer Fläche von 2.000 m² angegliedert. Das Angebot umfasst neben SCB-Bananen, das Premium- und Supreme-Segment, Bio- und Fairtade-Bananen aber auch Ananas, Mangos und Litschi.

Die SCB-Premium-Bananen werden nach einem strikten Lastenheft in firmeneigenen Plantagen an der Elfenbeinküste, in Kamerun, Ghana und Ecuador produziert. i.e.