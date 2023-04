CIV wird immer internationaler

Foto: CIV

Die neuesten Erdbeerinnovationen von CIV wurden auf dem Nordamerikanischen Erdbeersymposium (NASS) vorgestellt, das vom 7. bis 10. März 2023 in San Louis Obispo, Kalifornien/USA, stattfand. Mauro Grossi, Präsident von CIV: "Unser Partner Idris hat vor kurzem ein Itracon Selection Centre Testgewächshaus in Serskamp, Belgien, errichtet, in dem rund 30 neue CIV-Erdbeersorten und -Züchtungen auf ihre Eignung für die hydroponische Erdbeerproduktion mit LED-Licht geprüft werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Sorten mit niedrigem Kältebedarf und sehr frühen Sorten mit hohem Kältebedarf. Parallel dazu werden im gleichen Bereich in einem neuen Gewächshaus 30 neue, wieder blühende Sorten getestet."



Im Rahmen seiner Aktivitäten zur Selektion und Innovation von Erdbeersorten führt CIV systematisch eigene Forschungsarbeiten auf Versuchsfeldern in verschiedenen geeigneten Gebieten in Italien, Huelva/Spanien, Nordeuropa und UK durch, um den agronomischen Wert und die zufriedenstellende Nutzung der Sorteninnovationen und der damit verbundenen agronomischen Produktionstechniken zu ermitteln.

Unter den in Nordeuropa produzierten Everbearern hat MURANOpbr weiterhin eine gute Marktdurchdringung in England und Nordamerika. Hinzu kommen andere neuere Sorten wie: ANIA®/CIVRH612pbr, deren Geschmack dem von Walderdbeeren ähnelt; CANTUS®/CIVRH621pbr, die sich durch eine hervorragende Haltbarkeit auszeichnet. Zu den CIV-Sorten mit geringen Kühlanforderungen gehören die typischen Erdbeeren der Regionen Casertano und Napoletano, wo PARTHENOPE®/CIVS115pbr angebaut wird, die sich durch eine frühe Reife und eine hohe Fruchtqualität in den kalten Wintermonaten auszeichnet; zu derselben Kategorie gehören SHAYDA®/CIVL519* und ARDEA®/CIVL514*, die vor allem in der Region Huelva in Spanien und Marokko angebaut werden, früh reifende und bei sehr niedrigen Temperaturen resistente Sorten; oder unter den stark abkühlenden Sorten, die für Gebiete mit kontinentalem Klima ausgewählt wurden, LYCIA®CIVNB557pbr, der es gelingt, eine hervorragende Produktivität mit einer ausgezeichneten Fruchtqualität zu verbinden, oder KLODIA®CIVH725*, eine produktive Sorte mit einer ähnlichen Frühreife wie CLERYpbr, deren Früchte einen sehr süßen Geschmack, ein ausgeprägtes Aroma und eine attraktive Farbe haben.



In Bezug auf Apfel- und Obstbäume im Allgemeinen sei CIV Gründungsmitglied des International New Varieties Network (INN), dessen Sitzungen vom 06. bis 11. März 2023 in Melbourne, Australien, und in Hawke's Bay, Neuseeland, stattfanden, an denen der Vizepräsident Pier Filippo Tagliani im Namen des CIV teilnahm. "Es war ein fruchtbares Treffen zwischen führenden Baumschulunternehmen in ihren jeweiligen Ländern mit dem gemeinsamen Ziel, unsere Netzwerkkapazitäten zunehmend zu verbessern, um die Entwicklung neuer Sorten mit einer globalen Vision zu unterstützen und neue Projekte als eine Gruppe auf internationaler Ebene zu verwalten und zu koordinieren. Zu den jüngsten Projekten des CIV, die wir auch über das INN-Netzwerk fördern, gehört u.a. die Apfelsorte RedPop®/CIVM49pbr - für die der VOG der exklusive europäische Lizenznehmer ist - die derzeit in mehreren Nicht-EU-Ländern wie den USA, Kanada, Südafrika und Neuseeland getestet wird.“

Das Ergebnis des CIV-Forschungs- und Entwicklungsprogramms ist auch die jüngste Apfelsorte Desy®/CIVM65*, die von dem exklusiven europäischen Lizenznehmer Rajpol Sp. Z.o.o., einer der wichtigsten polnischen Genossenschaften, entwickelt wurde. Ihre Eigenschaften machen sie auch für den asiatischen Markt sehr interessant: sehr attraktive hellrote Färbung, knackiges, saftiges und sehr süßes Fruchtfleisch.