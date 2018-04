CIV: Sortenportfolio verbindet Produktivität, Suche nach Qualität und Umweltverträglichkeit

Murano Erdbeere Foto: CIV

"Der Global Berry Congress 2018 in Rotterdam erwies sich als eine interessante internationale Bühne in Bezug auf Qualität, Vernetzung für die Teilnehmer und als Moment für ein professionelles Update über die Beeren, die derzeit eine der am schnellsten wachsenden Kategorien im Obst- und Gemüsesektor weltweit sind", sagt Eugenio Bolognesi, CIV Direktor.



CIV - Consorzio Italiano Vivaisti in San Giuseppe di Comacchio (Ferrara) nahm am Global Berry Congress 2018 sowohl als Sponsor als auch Referent teil. Eugenio Bolognesi und sein CIV-Partner für Nordeuropa (Idris Consulting Ltd) Dr. Johan Aelterman erläuterte in seinem Vortrag "Strawberries - Breeding Better Berries" die Geschichte des Consorzio Italiano Vivaisti und seine Erfolge in der Welt der Erdbeersortengenetik, mit einem besonderen Einblick in die wichtigsten Anbautechniken in Nordeuropa und Großbritannien.

Muranopvr und Capripvr Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Everbeeren in Nordeuropa; die Clerypvr Erdbeere führt das frühe Segment in Frankreich/Deutschland/Osteuropa und Kanada an, während Jolypvr in Belgien sehr beliebt ist.

Eine besondere Erwähnung verdiene die Muranopvr-Erdbeere: eine der führenden Sorten auf dem britischen Markt, besonders beliebt sei sie auch in den Niederlanden, Belgien und Skandinavien, vor allem wegen ihrer organoleptischen Eigenschaften und ihrer hohen Produktivität. Darüber hinaus bestätige die gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen ihre Vielseitigkeit und Flexibilität, die es den Erzeugern ermögliche, die Ernte weit im Voraus zu planen. Der Einsatz klassischer Techniken und die Entwicklung neuer Sorten, die eine hohe Qualität der Früchte garantieren, sowie die natürliche Widerstandsfähigkeit und Vitalität der Pflanzen sind die Hauptziele der CIV, den nationalen und internationalen Märkten nicht nur Qualität, sondern auch die beste ökologische Nachhaltigkeit zu bieten.

"Während der drei Tage in Rotterdam hat CIV ein ausgezeichnetes Feedback von den wichtigsten Akteuren des Sektors erhalten, die auch das ständig wachsende Engagement von CIV für die Erforschung und Entwicklung neuer Erdbeersorten sehr geschätzt haben, um alle Beteiligten in der Lieferkette, vom Produzenten bis zum Endverbraucher auf internationaler Ebene zufrieden zu stellen", so das Fazit Bolognesis.