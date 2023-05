CIV mit Erdbeer- und Apfel-Innovation auf der Macfrut

Foto: CIV

Das CIV - Consorzio Italiano Vivaisti Scarl aus San Giuseppe di Comacchio (FE) ist vom 03. bis 05. Mai mit einem eigenen Stand auf der "International Show of Nursery and Varietal Innovation" - einem neuen Ausstellungsbereich, der ganz der Baumschule und der Innovation gewidmet ist - während der 40. Ausgabe der Macfrut 2023 in Rimini vertreten.



"Bei diesem Termin wird CIV nicht nur die Gelegenheit haben, den wichtigsten Akteuren des Sektors die neuesten Innovationen bei Erdbeeren und Äpfeln vorzustellen, sondern vor allem unsere internationalen Lizenznehmer und Partner zu treffen, mit denen wir eine strategisch-operative Zusammenarbeit pflegen", so der Präsident des CIV, Mauro Grossi.



Am 04. Mai wird der Leiter des technischen Bereichs des CIV, Marzio Zaccarini, auf der Konferenz "State of the art and future prospects in genetic improvement in the apple" (Stand der Technik und Zukunftsaussichten bei der genetischen Verbesserung von Äpfeln) die wichtigsten Aktivitäten des Konsortiums im Bereich der Forschung und Entwicklung von Apfelsorten weltweit erläutern. Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms des CIV für Äpfel wird an die jüngste Apfelsorte CIVM65*/Desy erinnert, die von dem europäischen Exklusivlizenznehmer Rajpol Sp. Z.o.o., einer der wichtigsten polnischen Genossenschaften, entwickelt wurde. Die Frucht ist leuchtend rot, mit knackigem, saftigem und süßem Fruchtfleisch. Die Pflanze ist rustikal, widerstandsfähig und agronomisch einfach zu handhaben.



Am 05. Mai werden die Züchter des CIV Michelangelo Leis und Jacopo Diamanti auf der Konferenz "State of the art and future prospects in genetic improvement in strawberry" die 40-jährige Erfahrung des CIV bei der Selektion von Erdbeersorten vorstellen, die qualitativ hochwertige Früchte liefern, die mit geringem Energiebedarf, niedrigen Arbeitskosten und geringer Umweltbelastung angebaut werden können. Das Konsortium schlägt in der Tat ein äußerst gegliedertes und komplettes Erdbeerportfolio vor, um die Bedürfnisse sowohl der Erzeuger in verschiedenen geografischen Gebieten je nach Produktionssystem als auch des Vertriebs und der Endverbraucher weltweit besser erfüllen zu können.