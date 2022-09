Cibus-Messe ab 2023 auch mit frischem O+G

Bild: Cibus

Bisher war die italienische Messe Cibus allgemein als Messe für italienische Lebensmittel bekannt. In diesem Jahr fand sie noch Anfang Mai in Parma statt, gleichzeitig mit der Macfrut, die derweil in Rimini ihre Tore öffnete. Besucher mussten sich also zwangsläufig entscheiden - oder die gut 200 km zwischen den beiden Veranstaltungen pendeln.



Immerhin liegen beide in der Emilia-Romagna, die sowohl für den Anbau von O+G als auch für weltweit geschätzte Spezialitäten wie Tortellini, Käse oder Schinken bekannt ist - die Aufzählung ist selbstverständlich unvollständig. Im kommenden Jahr soll sich nun einiges ändern. Zum einen wird das traditionelle Mai-Datum auf Ende März verlegt - so weit, so gut. Deutlich mehr Aufsehen erregte in italienischen Medien jedoch die Tatsache, dass auf der Cibus 2023 neben den bekannten Bereichen nun auch ein Teil für frisches Obst und Gemüse "made in Italy" eingeplant wurde. Genutzt werden solle das Format zum internationalen Austausch, für Präsentationen und Verkostungen. Organisiert wird der Teil der Messe gemeinsam mit dem Konsortium Edamus Italian Fruit Village, das unter anderem auch auf der Fruit Logistica mit Gemeinschaftsständen italienische Produkte und Erzeuger präsentiert. An "Cibus Fruit and Vegetables" werde die gesamte Lieferkette teilnehmen, von Erzeugerorganisationen, Konsortien über Vertriebsgenossenschaften bis hin zu Top-Einkäufern der Branche. Konferenzen und Workshops sollen das Angebot abrunden.



Antonio Cellie, CEO der Messe Parma, erklärte in einer Mitteilung, dass dieser neue Bereich "dem Wunsch der Unternehmen der Branche" nachkomme, "auf den großen internationalen Agrar- und Lebensmittelmessen als Protagonisten aufzutreten und den Export von Obst und Gemüse verstärkt zu fördern". Es sei das Ziel, die italienischen Akteure mit dem Handel in einen Dialog zu bringen, um die Wertschöpfungskette im Hinblick auf das Category Management zu optimieren, so Cellie. Und betonte:

"In Parma wird es möglich sein, direkt mit denjenigen zu sprechen, die das Produkt herstellen." Die neue Vereinbarung stelle einen "Wendepunkt für Italien" dar.