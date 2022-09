Chiquita/Pink Ribbon: 200 Millionen Bananen werben weltweit für Brustkrebsvorsorge

Foto: Chiquita

Im Breast Cancer Awareness Monat geht es um eine möglichst breite Sensibilisierung rund um Brustkrebs und die Tatsache, dass Früherkennung durch regelmäßiges Selbstabtasten der Brust immens wichtig ist. Denn eine von acht Frauen wird mit einer Brustkrebserkrankung konfrontiert. Die Kampagne in Kooperation mit Pink Ribbon Deutschland läuft den ganzen Oktober im LEH mit aufmerksamkeitsstarken Displays und einem Booklet zum Mitnehmen mit Hintergrundwissen, teilt Chiquita mit.



Die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich erklärt in einer Fotostrecke, wie das Abtasten zur Früherkennung von Brustkrebs funktioniert. Rezeptideen für einen gesunden Lebensstil sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der Kooperation, die auch auf www.pink-in-aktion.de sowie

www.chiquita.de/stickers/pinkpower verlängert wird. Miss Chiquita mit pinker Schleife steht auch im

Mittelpunkt der Social Media Kampagne, die mit aufklärenden Sujets und Videos für zusätzliche

Aufmerksamkeit sorgen soll.

„Zum sechsten Mal trägt Miss Chiquita dieses Jahr weltweit die Pink Ribbon – damit wollen wir zeigen, wie eine kleine Veränderung große Wirkung entfalten und für Aufmerksamkeit sorgen kann. Es sind die kleinen Hinweise, die regelmäßig wiederholt den Unterschied machen. Besonders in der Vorsorge. Indem wir Miss Chiquita die pinke Schleife umbinden, stehen wir zu unserer gesellschaftlichen

Verantwortung, die von der Farm bis zum Konsumenten reicht. Das mittlerweile sechste Jahr der Zusammenarbeit mit Pink Ribbon ist Ausdruck eines tiefen Verständnisses und dem Wunsch nach Aufklärung und Veränderung“, so Marc Speidel, Chiquita Direktor für Nordeuropa.



Weil Miss Chiquita im Unternehmen selbst viele Gesichter hat, sind die Gleichstellung der Beschäftigungschancen für Frauen in allen Unternehmensbereichen, die Verbesserung der

Arbeitsbedingungen und Gesundheitsversorgung zentrale Themen des internationalen Unternehmens. Unter dem Motto "Being a good neighbour" wird nachhaltiges und soziales Engagement in den Anbauländern gefördert, aber Chiquita sieht sich in ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Punkten auch international unter "For the greater good" in der Verantwortung.

Im Engagement für Brustkrebsfrüherkennung arbeitet Chiquita mit unterschiedlichen Partnern weltweit zusammen – neben Pink Ribbon in zahlreichen Ländern etwa mit der Anna Ross Foundation in den Tropen, der American Cancer Society in den USA oder der AIRC Italien. Um noch mehr Frauen eine einfache Möglichkeit der Vorsorge zu bieten, hat die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland die kostenfreie breastcare-App entwickelt. Sie ist mehrsprachig verfügbar und richtet sich bewusst an Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Die App liefert u.a. eine einfache, bebilderte Anleitung zum monatlichen Selbstabtasten sowie Verlinkungen zu öffentlichen Stellen und zertifizierten Brustzentren.