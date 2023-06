Chiquita tritt SAI Platform für nachhaltige Landwirtschaft und Optimierung seiner Betriebe bei

Foto: Chiquita

Als global agierendes landwirtschaftliches Unternehmen ist sich Chiquita seiner Verantwortung für die Tropen bewusst – jene Klimazone, in der das Unternehmen seine Bananen aufgrund der Bedingungen seit mehr als einem Jahrhundert anbaut. Mit dem ‚Behind the Sticker‘ Ansatz ist Chiquita seit fast drei Jahrzehnten Branchen-führend in Sachen Nachhaltigkeit und erklärt mit 29. Juni, dem Internationalen Tag der Tropen, seinen Beitritt zur Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform).



Dies bedeutet auch die Einführung des Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 der SAI Platform auf all seinen Farmen, so das Unternehmen. Die SAI Platform ist eine Gemeinschaft von mehr als 170 Mitgliedsunternehmen mit dem Ziel und der Überzeugung, dass unser Planet und seine Bewohner es wert sind, gepflegt und beschützt zu werden. Die Mitglieder verstehen die Landwirtschaft als einen Wirtschaftszweig mit enormem Potenzial, um eine nachhaltige Zukunft für die darin involvierten Menschen und Ökosysteme zu schaffen. Dazu zählt das Farm Sustainability Assessment als branchenweit anerkanntes Instrument, das als globaler Überprüfungsrahmen für nachhaltige Landwirtschafts- und Beschaffungspraktiken dient. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitspraktiken zu bewerten und diese anhand von elf nachhaltigen Maßnahmen zu prüfen – wie Arbeitsbedingungen, Wassermanagement, Luftqualität oder Treibhausgasemissionen.



„Chiquita setzt sich fortwährend für den Erhalt der Tropen ein und will gleichzeitig die dort ansässigen

Gemeinden stärken. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Nachhaltigkeitsorganisationen wie der SAI Platform können wir die landwirtschaftlichen Betriebe bewerten und Praktiken entwickeln, die unsere Nachhaltigkeit in diesen Bereichen optimieren", erklärt Peter Stedman, Direktor für Nachhaltigkeit bei Chiquita, „Seit fast drei Jahrzehnten arbeitet die Marke daran, nachhaltige Veränderungen in ihren tropischen Anbauregionen herbeizuführen – für einen langfristigen Wert für die Gemeinschaften. Durch die Teilnahme an dieser globalen Plattform ist Chiquita in der Lage, wichtige Einblicke in seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu geben und gleichzeitig von anderen führenden

Unternehmen aus der Landwirtschaft zu lernen."



„Wir sind stolz darauf, Chiquita als neues Mitglied der SAI Platform willkommen zu heißen und gemeinsam die weltweite Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft zu fördern", führt Joe Rushton, FSA-Direktor der SAI Platform, aus, „Die FSA wird Chiquita und seinen Zulieferern ein branchenweit anerkanntes Verfahren zur Bewertung, Verbesserung und Überprüfung der Nachhaltigkeitsleistung in den Betrieben bieten. Wir freuen uns darauf, hier gemeinsam einen positiven Wandel herbeizuführen."

Chiquita hat sich verpflichtet, die Tropen und ihre Bewohner durch den umfassenden strategischen Ansatz "Behind the Blue Sticker" zu würdigen sowie zu erhalten und setzt dabei auf drei nachhaltige Prinzipien: Der Farmers Code rund um die Farmen und Betriebe, Being a Good Neighbor für die lokalen Gemeinden und For the Greater Good für die Industrie und unseren Planeten. Dazu präsentierte Chiquita 2021sein Nachhaltigkeitsprogramm "30by30" vor, das auf die Reduktion der Kohlendioxidemissionen aller Markenbetriebe bis Ende 2030 um 30 % zielt. Mit diesem Programm ist Chiquita das erste globale Fruchtunternehmen, das von der Science Based Target Initiative (SBTi) anerkannt wurde.