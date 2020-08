Chiquita feiert den Banana Lovers Day

interfood Saint Petersburg The interfood is an international exhibition for food, beverages and ingredients, and one of the largest fairs of its kind in northeast Russia. The leaders of the sector and other companies from home and abroad gather here...

Riga Food Die größte Lebensmittelmesse der baltischen Staaten, “Riga Food”, präsentiert alljährlich die allgemeinen Entwicklungen der Branche, stellt Neuheiten vor und bietet die Möglichkeit, bekannte und zuverlässige Unternehmen der...

DOGK Deutscher Obst und Gemüse Kongress Der Deutsche Obst & Gemüse Kongress ist eine eintägige Veranstaltung mit Vorträgen im Plenum und Parallel-Foren zu allen wichtigen aktuellen Themen der gesamten Lieferkette.

WorldFood Moscow Russia´s leading food and drink exhibition

FPJ LIVE - The UK fruit and vegetable congress - Online - UK Fruit & Vegetable Congress gives a forum for the UK fresh produce industry and discuss the big issues of the day.

PMA Fresh Summit International Convention & Expo ONLINE More than 20,000 participants throughout the global fresh produce and floral supply chains come together as a community to learn, network, build relationships, and do business.