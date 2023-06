Chile: "Neues Wassergesetz wird Expansion der Obstbranche stoppen"

Foto: Vera Kuttelvaserova/AdobeStock

Die von Chiles Regierung geplanten Änderungen im Wassergesetz werden sich laut Fedefruta nachteilig auf die Obstbranche des Landes auswirken und die Anreize für den Bau neuer Bewässerungsinfrastrukturen in größeren Betrieben beseitigen. Fedefruta-Präsident Jorge Valenzuela erklärte laut eurofruit, dass die Vorschläge "keine Investitionen in die Wassereffizienz fördern" und "die Entwicklung des Obstbaus in Chile stoppen werden".

Die Änderungen, die noch die Abgeordnetenkammer passieren müssen, seien ein Versuch, die Zuteilung von Wasserressourcen auf eine nachhaltigere und gerechtere Weise zu reformieren. Sie zielen darauf ab, eine effizientere Nutzung durch Bewässerung zu fördern, indem die Kosten für Bewässerungsprojekte von Kleinbauern und indigenen Gemeinschaften bezuschusst werden. Kritiker warnen jedoch davor, dass dadurch Anreize für den Bau neuer Bewässerungsinfrastrukturen in größeren Betrieben, die den Großteil der chilenischen Fruchtexporte ausmachen, wegfallen, da das bestehende Modell der Wasserrechte abgeschafft und durch Nutzungsgenehmigungen ersetzt wird, die nicht gehandelt werden können. Valenzuela wies darauf hin, dass ein mittlerer Erzeuger mit mehr als 20 ha keinen Zugang mehr zu Investitionen in die Bewässerung haben wird. "Das bedeutet, dass 4.000 Obstbetriebe keinen Zugang zu diesem Instrument haben, was 82 % der 375.000 ha Obstbäume in Chile entspricht. Und wenn wir über die Kirschenproduktion sprechen, werden 66 % der Fläche dieser Art ohne Investitionen für die Bewässerung sein."



Valenzuela warnte außerdem davor, dass die Änderungen Investitionen in Innovationen in den von der Dürre betroffenen Regionen, in denen Bewässerungstechniken am dringendsten benötigt werden, stoppen werden. "Die Änderungen des Bewässerungsgesetzes laufen der technologischen Entwicklung und den technischen Möglichkeiten der Innovation für die richtige Nutzung des Wassers zuwider", sagte er.



Das neue Wassergesetz wird sich am stärksten auf die nördlichen und zentralen Regionen auswirken, wo die Trockenheit die Unternehmen gezwungen hat, stärker auf Bewässerung zu setzen. Wenn der Zugang zu Wasser in diesen Regionen nicht mehr für die 20 bis 30 Jahre garantiert ist, die erforderlich sind, um die Rentabilität der Investitionen in Obstplantagen zu gewährleisten, werden die Erzeuger alternative Kulturen mit einem kürzeren Lebenszyklus in Betracht ziehen oder weiter in den Süden ziehen, wo Wasser im Überfluss vorhanden ist.