Chile: Kiwi-Kampagne endet vermutlich früher

Foto: Valentina/AdobeStock

Die Kiwiexporte des Andenlandes werden in der Saison 2022/23 im Vergleich zur vergangenen Saison voraussichtlich um 14 % zurückgehen. Die geringere Verfügbarkeit in Verbindung mit einem 30 %igen Rückgang des Volumens an grünen Kiwis aus Neuseeland haben zu einer regen Verkaufsbewegung auf den Märkten der Nördlichen Hemisphäre geführt, was bedeutet, dass die Verschiffungen einen Monat früher als normal enden werden, wahrscheinlich Mitte August, berichtet eurofruit mit Bezug auf das Chilean Kiwifruit Committee.



Carlos Cruzat, Präsident des Chilean Kiwifruit Committee, wies darauf hin, dass die Qualität der diesjährigen Ernte dank eines warmen Sommers und einer reichlichen Wasserversorgung gut war. "Die Früchte haben in diesem Jahr um eine bis anderthalb Größen zugelegt, und die Trockenmasse, die für das Geschmackserlebnis des Verbrauchers eine wichtige Rolle spielt, ist höher als in den vergangenen Jahren", sagte er.



In dieser Saison wurden umfangreiche Werbekampagnen in Indien und den USA durchgeführt. Indien sei ein Markt, der seit acht Jahren systematisch wachse und über eine ausgeprägte Esskultur verfüge. Die USA seien ein stabiler Markt in Bezug auf das Verkaufsvolumen. Aufgrund der zunehmenden gesundheitlichen Bedenken während und nach der Covid-Pandemie werde ein großes Wachstumspotenzial verzeichnet.



Die chilenische Kiwiproduktion ist in den vergangenen 20 Jahren stetig zurückgegangen und liegt bei weniger als der Hälfte ihres historischen Höchststandes, da viele alte, von Psa befallene Obstplantagen gerodet wurden. Laut Cruzat wird sich die Produktion jedoch stabilisieren und könnte bis 2030 dank der Erneuerung alter Obstplantagen und der Inbetriebnahme neuer Plantagen sogar steigen.