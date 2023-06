Chile kämpft nach Jahren der Dürre mit Auswirkungen der schweren Regenfälle

Foto: Rainer Sturm/pixelio

Asoex prüft derzeit die Auswirkungen auf die Wasserspeicher und die Bewässerungsinfrastruktur und evaluiert Unterstützungsmaßnahmen für die vom Regen betroffenen Obstanbaugebiete in Zentral- und Südchile, berichtet eurofruit.



"Es ist viele Jahre her, dass wir solche Regenfälle erlebt haben, die den Wasserstand in den Einzugsgebieten ansteigen und Flüsse und Bäche anschwellen ließen. Obwohl das Land mit Niederschlägen rechnete, die es uns ermöglichen würden, die mehr als zehn Jahre andauernde Dürre zu bekämpfen, sehen wir uns nun mit einem Übermaß an Niederschlägen in sehr kurzer Zeit und mit einer unzureichenden Infrastruktur konfrontiert", wird Präsident Iván Marambio zitiert.



Berichten zufolge fielen zwischen dem 19. und 25. Juni in mehreren Gebieten von Valparaíso bis Los Lagos mehr als 100 mm Niederschlag. In einigen Teilen von Maule und Ñuble fielen in dieser Zeit mehr als 200 mm. "Unsere erste Sorge gilt den Menschen, aber wir sind auch besorgt über Schäden an Kanälen und Dämmen", so Marambio weiter. "Wir haben die Wasserentnahmestellen und Kanäle wegen des Überflusses geschlossen, aber in einigen Fällen reichte das nicht aus." Marambio betonte, wie wichtig es ist, dass Gemeinden, Gewerkschaften, die Privatwirtschaft und der öffentliche Sektor zusammenarbeiten, um die durch den Klimawandel verursachten Herausforderungen zu bewältigen, und sagte, Asoex werde sich intensiv für diese Einigkeit und die Verbesserung der Wasserinfrastruktur des Landes einsetzen.



Nach Angaben von Asoex wurden bisher keine Schäden an Früchten gemeldet, obwohl es witterungsbedingt zu einigen Unterbrechungen bei der Citrusernte gekommen ist. Der Verband führt derzeit eine Bewertung der Schäden durch Überschwemmungen und Schlamm in den Obstplantagen sowie an den automatischen Bewässerungssystemen und der Infrastruktur durch. "Wir werden in den nächsten Tagen in der Lage sein, die vollen Auswirkungen besser einzuschätzen", sagte Marambio abschließend.