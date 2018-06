Chile: Initiative soll Position als führender Anbieter von Obst auf der Südhalbkugel festigen

Während eines Treffens in KW 23 des "Strategic Program for Export Fruit Growing in the Central Southern Zone" wurde über den Fortschritt der 2017 ins Leben gerufenen Initiative diskutiert und das sie die Entwicklung, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Obst produzierenden und exportierenden Sektors unterstützen soll. Zudem soll sie Instrumente anbieten, um den Herausforderungen der Branche, insbesondere des Klimawandels, und den Anforderungen der internationalen Märkte und Verbraucher gerecht zu werden, heißt es dazu bei ASOEX.



Die Position Chiles als führender Anbieter von Obst auf der Südhalbkugel und als fünfter der Welt sowie als weltweit führender Exporteur von Trauben, Heidelbeeren, Pflaumen und Kirschen soll dadurch weiter ausgebaut und gefestigt werden. Ronald Bown, Präsident von ASOEX: "Dies ist ein wichtiges Programm zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Exportobstsektors. Das integrale Projekt, das verschiedene Ansichten der Mitglieder mit einbezieht wird über 96 Monate laufen und mit 2,857 Mrd Pesos finanziert. Das "Strategic Program for Export Fruit Growing in the Central Southern Zone" wird von der Foundation for Fruit Development (FDF) koordiniert und von der Corporation for the Promotion of Production (Corfo), dem Landwirtschaftsministerium, der Association of Fruit Exporters of Chile (Asoex), dem Heidelbeer- und Kiwi-Komitee sowie dem Fruit Technology Consortium, dem Institute for Agricultural Research (INIA), der University of Concepción und der Katholischen Universität Chile unterstützt.