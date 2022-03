BVEO/Deutsches Obst und Gemüse: Neue heimische Gemüsesorten erobern den PoS

Foto: BVEO/Ariane Bille

Edamame, Vulkanspargel, KaRuby oder SalaCrisp: Neue Produkte liegen ebenso im Trend wie regionale. Um das zu vereinbaren, setzen immer mehr deutsche Erzeuger neben altbewährten Produkten auch auf Neues und/oder Exotisches - vorausgesetzt, sie haben eine Chance in den klimatischen Breitengraden. Das kommt der veränderten Esskultur der Deutschen entgegen, und – dank kurzer Transportwege – leistet einen positiven Beitrag zur Ökobilanz, teilt Deutsches Obst und Gemüse mit.



Der auch Puntarelle, Spargelchicorée oder Cimata genannte Vulkanspargel ist in Italien, wo er bereits seit vielen Jahren kultiviert wird, eine äußerst beliebte Delikatesse. In Deutschland wird er seit 2020 in nachhaltigem Anbau in der Pfalz angebaut. Der enge Verwandte des Chicorées erinnert optisch an Löwenzahnsalat, da er im Inneren Stiele, die sogenannten Hüllblätter ausbildet. Von diesen gut ummantelt wachsen dicke, hohle Triebe, die äußerlich an Spargelköpfe erinnern. Aber auch wenn er wie Spargel aussieht, erinnert er aufgrund seiner Bitterstoffe geschmacklich doch eher an Chicorée, Endivie und Radicchio. Saison ist von Oktober bis Januar.



Die nussig-süße Edamame-Sojabohne stammt zwar ursprünglich aus Japan, findet aufgrund des milden Klimas aber auch exzellente klimatische Bedingungen im Südwesten Deutschlands. Das gesunde „Superfood“ ist ebenso wie auch andere Sojabohnensorten aus deutschem Anbau eine sehr nachhaltige Alternative zu den importierten Varianten – wenngleich sie bislang fast ausschließlich von der Gastronomie verwendet werden. Edamame werden im Frühjahr gesät und zwischen August und Oktober geerntet.



Ein Salat, der das Beste von Eisberg- und Mini Romana Salat vereint ist SalaCrisp. Wie die meisten Kopf- bzw. Blattsalate gehört er zur großen Familie der Korbblütler (Asteraceae), ist jedoch eine völlig neue Sorte, die erst seit 2013 für den Anbau im Freiland zur Verfügung steht. Dort findet er vor allem im Norden, begünstigt durch die Nähe zur Nordsee und die offene Lage nach Westen hin, ideale Anbaubedingungen. An den typischen Eissalat erinnern dabei die knackigen Herzblätter, an den Mini Romanasalat dagegen die etwas verlängerte Kopfform und der aromatische Geschmack. Durch seine Größe ist er perfekt für kleine Haushalte geeignet. SalaCrisp ist nach fünf bis zehn Wochen erntereif und das ganze Jahr über verfügbar.



Die Möhre KaRuby stammt ursprünglich aus Amerika, gedeiht aber auch exzellent in den sandigen Böden der Lüneburger Heide. Ihre rubinrote Farbe geht auch beim Schälen und Kochen nicht verloren, ganz im Gegensatz zur violetten Urmöhre, deren Farbstoffe im Wasser gelöst werden. KaRuby wird im September und Oktober geerntet.