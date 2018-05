BVEO: Saisonstart Erdbeeren

Das sommerliche Wetter hat sie reifen lassen: Die ersten heimischen Erdbeeren aus Folientunneln werden schon geerntet – vor der eigentlichen Saisoneröffnung! Die findet erst im Mai statt und die ersten roten Freiland-Früchte werden auch erst in zwei bis drei Wochen zu haben sein.



Denn die Erdbeerzeit ist stark vom Wetter abhängig. Je nach Region und Witterungslage blühen Erdbeeren von April bis Mai und können in milden Regionen ab Mai und bis in den September hinein geerntet werden. Erdbeer-Fans sollten also zugreifen, solange die Erdbeersaison läuft. Denn Erdbeeren sind ein süßer und sehr gesunder Sommer-Snack.



Sommerzeit ist Erdbeerzeit

Am besten schmecken Erdbeeren zur Erdbeerzeit – wenn sie frisch geerntet auf den Tisch oder direkt in den Mund kommen. Nichts kann den Duft und das volle Aroma heimischer Früchte übertreffen, weil Erdbeeren aus marktnaher Erzeugung bis zuletzt an der Pflanze reifen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die reifen Früchte auch einen höheren Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und bioaktiven Substanzen haben. Zusätzlich entfallen die langen Transportwege. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch den Früchten zugute.



Empfindliche Früchtchen

Dass die Natur eigene Regeln hat, ist uns im vergangenen Jahr nicht verborgen geblieben. Nach einem milden Winter hat der wärmste März seit Wetteraufzeichnung zu einem sehr frühen Vegetationsstart geführt. Die Frostnächte im April mit bis zu minus 10 Grad haben die bereits weit fortgeschrittenen Blüten stark geschädigt. Zum Leidwesen heimischer Erdbeer-Liebhaber kam es in manchen Regionen so zu teils erheblichen Ernteeinbußen. Denn „ohne Blüte“ auch „keine Früchte“. Nicht zuletzt aufgrund der Wetterextreme der letzten Jahre gibt es daher inzwischen einen Trend zum geschützten Anbau. Rund 20.000 t Erdbeeren stammten im vergangenen Jahr aus Folientunneln. Demgegenüber stehen allerdings nach wie vor 115.000 t Erdbeeren, die im Freiland geerntet wurden.



Lieber heimische Erdbeeren als importierte

Stolze 230.000 t Erdbeeren wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verzehrt – trotz Ernteeinbußen! Jeder Deutsche hat damit fast 3 kg gegessen. Auffällig ist, dass deutsche Verbraucher bei ihren Einkaufsgewohnheiten heimischen Produkten den Vorzug geben. Denn mit 58,9 % fiel der Selbstversorgungsgrad 2017 sogar höher aus als im ertragsreicheren Jahr 2016 (58,3 %). Pro Kilo gaben Erdbeer-Fans dabei rund 4,30 Euro aus.



Ein Blick in die deutschen Erdbeer-Hochburgen:

Die Erzeugerbetriebe der badischen Obstgenossenschaften in der Rheinebene haben sich auf die Anbauverfrühung bei Erdbeeren spezialisiert. Dr. Ansgar Horsthemke, Generalbevollmächtigter beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband und für die Obstgenossenschaften in Baden-Württemberg erklärt diesen Trend: „In den begehbaren Tunneln kann die Erdbeerenernte bei guten Bedingungen bis zu 3 Wochen früher als im Freiland stattfinden. Allerdings hat in 2018 die meist kühle Witterung auch zu einer Verzögerung in den Tunneln geführt, so dass Erdbeeren aus geschütztem Anbau erst seit einigen Tagen angeliefert werden. Rund 1.000 t Erdbeeren werden die badischen Erzeugermärkte aus den Verfrühungstunneln vermarkten. Ab der ersten Maiwoche kommen dann Erdbeeren aus dem Freiland dazu. Wir rechnen in der Spitze mit bis zu 500 t Erdbeeren am Tag. Insgesamt wird bei den Baden-württembergischen Obstgenossenschaften eine Vermarktung von 15.000 t Erdbeeren von Ende April bis Anfang September erwartet.“

„Auch bei uns in der Pfalz ist die Ernte schon losgegangen und in den nächsten Tagen werden die Erntemengen weiter steigen“, ergänzt Hans-Jörg Friedrich, Vorstand der Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG. „Und mit steigender Wärmesumme, das heißt Anzahl Sonnenstunden und wärmeren Nachttemperaturen werden sie von Tag zu Tag noch leckerer und aromatischer!“

Die Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG ist bereits seit dem 10. April mit Erdbeeren aus geschütztem Anbau unter Glas auf dem Markt. Rick Hensgens, Key Account Manager bei Landgard schätzt: „Wenn uns das Wetter in den nächsten Tagen keinen Streich mehr spielt, rechnen wir in diesem Jahr mit sehr guten Mengen und Qualitäten.“

In der Region West hat die Ernte von Freiland-Erdbeeren aus Anbau unter modernen Tunneln an diesem Wochenende begonnen. Die Regionen Ost und Nord werden voraussichtlich 5–7 Tage später, also spätestens am kommenden Wochenende mit der Ernte beginnen. Freiland-Erdbeeren aus regulärem Anbau werden je nach Wetterlage in ca. 2 bis 3 Wochen soweit sein. Generell beginnt die Ernte in Süddeutschland meist rund zehn Tage vor dem Norden.