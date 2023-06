Breit gefächertes Programm auf der ASIA FRUIT LOGISTICA

Der ASIAFRUIT CONGRESS bietet wieder ein hochkarätiges Programm zu den neuesten Markttrends und Chancen in Asien. Er findet an allen drei Tagen der ASIA FRUIT LOGISTICA vom 6. bis 8. September 2023 in Hongkong auf der Hauptbühne statt.



Tag eins steht im Zeichen von Marketing und Verbrauchern. Hochrangige Redner analysieren die neuen demografischen Märkte Asiens und geben einen Ausblick auf die Zukunft des Lebensmitteleinzelhandels in der Region. Darüber hinaus werden die Schlüssel für eine erfolgreiche Kampagne diskutiert.

Tag zwei des ASIAFRUIT CONGRESS steht ganz im Zeichen von Technologie und Innovation. Künstliche Intelligenz (KI) treibt neue Lösungen für den Frischwarenhandel voran. Fallstudien zeigen, wie KI Prozesse verbessert und wie sie die Zukunft der Branche gestalten könnte. In einem Vortrag zum Thema Sorteninnovation erklären globale Obstzüchter und -vermarkter, wie neue Sorten das Wachstum in Asien in verschiedenen Kategorien vorantreiben.

Tag drei steht ganz im Zeichen von Märkten und Handel. Vordenker werfen einen Blick auf die Art und Weise, wie der weltweite Handel mit Frischprodukten abläuft, und erklären, wie Technologie und Nachhaltigkeit zu neuen Arbeitsmodellen führen. Ein Expertengremium erörtert die sich verändernde Vertriebslandschaft in China, und ein Schwerpunktthema zu Nordasien befasst sich mit den Marktchancen in Japan und Korea. Weitere Informationen zum ASIAFRUIT CONGRESS und das vollständige Programm finden Sie unter: www.asiafruitlogistica.com/asia-fruit-congress/



Zusätzlich zu den strategischen Einblicken auf dem ASIAFRUIT CONGRESS können die Besucher auf dem ASIAFRUIT BUSINESS FORUM an einem breit gefächerten Programm informeller Workshops teilnehmen. Das ASIAFRUIT BUSINESS FORUM bietet drei Tage lang Workshops in verschiedenen Bereichen an. Neu für 2023 ist das Launchpad am ersten Tag, das den Ausstellern eine Plattform bietet, um eine Reihe interessanter Produkte, Technologien und Lösungen vorzustellen. Es handelt sich um ein Forum, in dem bestätigte Aussteller und Mitaussteller einen Vortragsplatz buchen können.

Tag zwei des ASIAFRUIT BUSINESS FORUM bietet Partnerinhalte. Die International Fresh Produce Association (IFPA) bietet ein Bildungsprogramm mit den Schwerpunkten Lebensmittelsicherheit und Merchandising im Einzelhandel. Asiafruit China veranstaltet außerdem eine Reihe von Workshops in chinesischer Sprache mit praktischen Ratschlägen zur Entwicklung einer erstklassigen einheimischen Obstmarke in China, von der Produktion über die Nachernte bis zur Vermarktung. Das ASIAFRUIT BUSINESS FORUM schließt am dritten Tag mit dem Logistics Hub ab, einer Reihe von Workshops zur Kühlkettenlogistik. Eine Gruppe von Branchenführern erörtert die aktuelle Situation und die Zukunftsaussichten für den weltweiten Kühltransport. Expertengespräche befassen sich auch mit neuen Lösungen für die Verlader von Frischwaren, mit Workshops über Technologien zur Verlängerung der Haltbarkeitsdauer, Kühlkettenvertrieb und Rückverfolgbarkeit.



Die ASIA FRUIT AWARDS werden auch auf dem ASIAFRUIT CONGRESS auf der Ausstellungsfläche der ASIA FRUIT LOGISTICA 2023 verliehen.