BÖLW: Webseite „Alles über Bio“ erklärt Bio-Recht einfach erklärt - auf Homepage „Alles über Bio“

Foto: BÖLW

Wo Bio drauf steht, ist auch Bio drin. Das regelt die neue EU-Öko-Verordnung, die seit Anfang des Jahres in Kraft ist. Die klaren Regeln gelten von der Öko-Pflanzenzüchtung über die artgerechte Tierhaltung, die schonende Lebensmittelherstellung bis hin zu den Themen des Imports und der engmaschigen Öko-Kontrolle. Um das verständlich für alle zu machen, entwickelte der Bio-Spitzenverband Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) die Webseite www.allesueberbio.de, die seit dem 1. März online erreichbar ist.



„Bio steht für höchste Standards und Transparenz. Mit dem neuen Angebot kann jeder verstehen, was die neuen gesetzlichen Bio-Regeln für Bio-Unternehmen und -Kontrollstellen vorschreiben und so erkennen, wie die Bio-Lebensmittel, die täglich auf dem Teller laden, hergestellt und kontrolliert werden“, sagt Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des BÖLW.



Theresa Dühn, Referentin Öffentlichkeitsarbeit, ergänzt: „Bei der Gestaltung der Seite haben wir uns an den Fragen orientiert, die uns täglich gestellt werden: 'Woran erkannt man Bio?', 'Was tun Bio-Bäuerinnen und Bauern für gesunden Boden?' oder 'Sind in Bio-Lebensmitteln Zusatzstoffe drin?'. An diesen und weiteren Leitfragen können sich Kunden, die Interesse an Bio haben, Mitarbeitende in Lebensmittelunternehmen oder auch Einsteigerinnen, die Bio-Waren produzieren, importieren oder verkaufen wollen, orientieren.“