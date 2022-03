Bestellplattform Choco verbucht 2021 als Erfolgsjahr

Foto: Choco

Im Februar 2022 hat die Choco-Bestell-App die Marke von über einer Milliarde Euro Warenwert, der seit Gründung 2018 über die Plattform umgeschlagen wurde, geknackt. Der Gesamtwert der gehandelten Waren lag bei über 1,17 Mrd Euro. Der Brutto-Warenwert liegt bei über 623,6 Mio Euro. „Für 2022 erwarten wir, unser Wachstum zu verdreifachen", so Daniel Khachab, Gründer und Geschäftsführer von Choco.



Über 15.000 Gastronomen und über 10.000 Großhändler setzen bereits auf Choco – und das weltweit. 2021 wuchs die Gesamtzahl der aktiven Nutzer allein in Deutschland um 222 %, so das Unternehmen.

Restaurants können sich ihre Bestellung in einer intuitiven App zusammenstellen und mit einem Klick abschicken. Für Lieferbetriebe bietet Choco verschiedene Möglichkeiten von der Präsentation des Warenangebots über die Kundenkommunikation bis hin zur Bearbeitung der Bestellung – sei es in Form einer App, als Webanwendung oder per direktem Datentransfer ins ERP-System durch eine entsprechende Integration.

„Obwohl viele Restaurants im zweiten Lockdown von Januar bis Mai 2021 geschlossen hatten, stieg der Gesamtumsatz-Geldwert für Waren deutlich an. Gastronomie- und Großhandelsbetriebe scheinen die Schließungen genutzt zu haben, um sich Gedanken darüber zu machen, was sie eigentlich an ihrem Daily Business nervt. Mit unserer Idee der Digitalisierung der Bestellprozesse haben wir offene Türen eingerannt, ein perfekter Product-Market-Fit. Chocos Ziel ist es, Warenbestellung so einfach zu machen, wie eine Chatnachricht zu schreiben. Das spart Zeit und Geld, und die Transparenz bei allen Prozessen hilft dabei, dass deutlich weniger Lebensmittel in der Tonne landen. Wir sind der Überzeugung, dass bis 2026 die gesamte Gastro-Branche digital arbeiten wird, und wollen mit unserer Technologie sowohl Restaurants als auch Großhandelsbetriebe dabei unterstützen“, sagt Khachab.