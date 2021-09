Belgien: REO Veiling setzt auf ganzjähriges Tomatenangebot

Foto: REO Veiling

Tomaten haben in den vergangenen Jahren nicht nur in Flandern insgesamt an Bedeutung gewonnen. Auch bei der REO Veiling in Roeselare hat man in erheblichem Maße in hochmoderne Gewächshausanlagen investiert, speziell auch für die Produktion in der kalten, lichtarmen Jahreszeit.



Durch den Einsatz von zusätzlichem Wachstumslicht kann das Unternehmen nun ganzjährig Tomaten anbieten. Und mit der Nutzung von Restwärme ist das auf einer Kraft-Wärme-Kopplung basierende Anbaukonzept auch noch sehr nachhaltig. Vor allem Rispentomaten haben laut Marktmanager Niek Finaut in den vergangenen Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen, insbesondere auch für den Export nach Deutschland, wo vor allem mit den feineren Geschmackstomaten noch höhere Preise und Mehrwert zu erzielen sind. „In Roeselare haben wir vor zwei Jahren zwei hochmoderne Gewächshausanlagen mit einer Anbaufläche von jeweils 10 ha errichtet. Dadurch können wir auch in den Wintermonaten qualitativ hochwertige Tomaten anbieten. Dies ermöglicht es uns nicht nur, zwölf Monate im Jahr mit Ware am Markt zu sein. Auch für den Lebensmitteleinzelhandel ist es von Vorteil, wenn er große Produktmengen aus einer Hand beziehen kann”, sagt Finaut. ms



Lesen Sie den vollständigen Artikel im Flandern-Sonderthema von Ausgabe 38/2021 des Fruchthandel Magazins.