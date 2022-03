Belgien auf der FRUIT LOGISTICA 2022

Foto: VLAM

23 belgische Lieferanten von Kartoffeln, Obst, Gemüse und Obstbäumen präsentieren sich vom 5. bis 7. April 2022 gemeinsam mit drei Branchenverbänden und vier Obst- und Gemüse-Auktionen auf der FRUIT LOGISTICA im Gemeinschaftsstand von Flanderns Agrar-Marketing-Büro VLAM in Halle 27, Stand A-09.



In einer von digitalen Meetings geprägten Zeit ist die Vorfreude auf die Präsenzveranstaltung in Berlin besonders groß, so VLAM. Um die Besucher in adäquatem Rahmen zu empfangen, setzt VLAM bei seinem Messebaukonzept auf eine warme Holzkonstruktion in Kombination mit einer schlanken, schwarzen Metallstruktur. Attraktive Produktfotos sowie stilvolle Akzente der flämischen Region sorgen für eine ausdrucksstarke Inszenierung an der Spree. Noch größer, noch schöner, noch umfangreicher wird die Flandria-Produktausstellung in diesem Jahr ausfallen. Dabei wird sowohl dem klassischen Angebot, als auch den Neuheiten eine breite Bühne geboten. Zudem zieht sich das brandaktuelle Thema ‘Nachhaltigkeit’ wie ein roter Faden durch die belgische Messeteilnahme. Ein Besuch im belgischen Pavillon lohnt sich also ganz bestimmt!



Die Obst- und Gemüsebranche geht mit 16 Unternehmen an den Start: Bel'Export, Benelux Fruit Services, BP Fruitcraft, Calsa, DBS & DBS Agro, Demargro, De Plecker - Lauwers, Devos Group, Dries Sebrechts Fruit (DSF), Frans Michiels & Zonen Belgium (FMB), Fruithandel Wouters, Nicolaï Fruit, Pacbelimex, Rotom, Vergro und VHM Fruit Trade. Darüber hinaus präsentieren sich die vier LAVA-Auktionen BelOrta, BFV, Coöperatie Hoogstraten und REO Veiling.



Die belgische Kartoffelbranche ist in Berlin mit fünf Unternehmen vor Ort: De Aardappelhoeve, Pomuni, RTL Patat , Vitafrites und Remo frit.



Last but not least präsentieren sich auf dem VLAM-Stand mit ABCz Group und Carolus Trees in diesem Jahr zwei Obstbaumproduzenten.



Neben Vertretern von Flanderns Agrar-Marketing-Büro VLAM stehen auch die Verbände Fresh Trade Belgium, der Auktionsverbund LAVA sowie der Verband belgischer Gartenbaugenossenschaften VBT den Besuchern Rede und Antwort.