BEHR AG setzte Mikrowellengemüse beim Symposium Feines Essen + Trinken in Szene

Foto: BEHR AG

Der Gemüsebauer BEHR aus Seevetal präsentierte auf der Fachtagung Symposium Feines Essen + Trinken am 15. und 16. Juni in München sein Mikrowellengemüse BEHR'S Dampfgenuss. Neben Vorträgen zum Thema Ernährung und dessen Entwicklung in der Zukunft wurden an diversen Ständen neue Produkte vorgestellt und verkostet, so auch bei BEHR.



Das Familienunternehmen setzte eigenen Angaben zufolge sein junges Produkt BEHR’s Dampfgenuss in Szene und bot Verkostungen des Mikrowellengemüses an. BEHR’S Dampfgenuss ist eine weitere Innovation aus dem Hause BEHR. Angeboten werden Brokkoli und Blumenkohl als Single-Pack im Dampfgarbeutel.

Der Kunde muss lediglich das Produkt mitsamt seinem Beutel in die Mikrowelle legen und für wenige Minuten, entsprechend den Angaben auf der Verpackung, garen. Das Besondere bei der Zubereitung ist das Garen ohne Zugabe von Wasser. Wertvolle Nährstoffe und Vitamine bleiben im Produkt und gehen nicht im Kochwasser verloren. Auch der sensationelle Geschmack sowie die intensive Farbe vom Produkt bleiben erhalten, wovon sich die Probierenden bei der Fachtagung selbst überzeugen konnten.



Aufgrund seiner kleinen Größe ist dieses Gemüse ideal für kleine Haushalte. Seine schnelle und einfache Zubereitung trägt zudem dem Convenience-Gedanken Rechnung. BEHR’S Dampfgenuss ist somit perfekt für alle, die abends nicht mehr groß kochen möchten oder die sich in der Mittagspause eine gesunde Mahlzeit wünschen. Etwas Butter, Salz und Pfeffer oder eine Sauce nach Wahl darauf fertig ist die gesunde, leckere Gemüse-Mahlzeit.