BayWa verkauft Klimagewächshaus an Pure Harvest Smart Farms

Mit dem Verkauf ihres Mehrheitsanteils am Klimagewächshaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) an einen spezialisierten Betreiber schließt die BayWa ihr Leuchtturmprojekt in der Unterglas-Produktion ab. Wie das Unternehmen mitteilte, übernehme der in den VAE ansässige Obst- und Gemüseproduzent Pure Harvest Smart Farms neben dem Betrieb der zwölf Hektar großen Hightech-Produktionsanlage Al Ain die Mehrheitsbeteilitgung der BayWa am Joint Venture mit der Al Dahra Group, Abu Dahabi. In dem schnell wachsenden Bereich der landwirtschaftlichen Produktion unter Glas sei diese Transaktion die bisher bedeutendste in den VAE.



„Wir haben in Al Ain wie angekündigt mit Erfolg ein Geschäftsmodell getestet und umgesetzt, das aus dem Bau, Betrieb und Verkauf innovativer Gewächshäuser besteht. Ich danke unserem Joint-Venture-Partner vor Ort, der Al Dahra Holding LLC, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betonte Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. „Mit dem jetzt erfolgten Weiterverkauf schließen wir unser Pilotprojekt in Al Ain ab. Das einzigartige Knowhow, das sich unser Team vor Ort erarbeitet hat, verschafft uns einen signifikanten Wissensvorsprung, den wir bei künftigen internationalen Kooperationen weiter nutzen und einbringen werden.“



Im März 2017 hatten die BayWa AG und die Al Dahra Holding LLC, Abu Dhabi, das Joint Venture Al Dahra BayWa gegründet. Die gemeinsame Absicht war, in Al Ain hochwertiges Fruchtgemüse effizient und ressourcenschonend anzubauen und es ausschließlich an Lebensmittelmärkte in den VAE zu vermarkten. Damit, so die BayWa, habe dieses Leuchtturmprojekt von Beginn an auch Symbolkraft für die Politik der Regierung in den VAE gehabt: Das Land forciert einen höheren Selbstversorgungsgrad, um sich unabhängiger von Nahrungsmittelimporten zu machen. Im Global Food Security Index, der die Ernährungssicherheit abbildet, wollen die VAE bis 2051 Spitzenreiter werden.