Bakker Barendrecht: KI-gesteuerte Obst-Scanner von OneThird in Albert Heijns Lieferkette

OneThird, ein KI-basiertes Food-Tech-Unternehmen, das die jährliche Verschwendung von einem Drittel aller produzierten Lebensmittel bekämpft, gab den Einsatz seiner KI-gestützten Scannertechnologie in der Lieferkette von Bakker Barendrecht bekannt. Das zu Greenyard gehörende Unternehmen ist der exklusive Lieferant von frischem Obst und Gemüse für Albert Heijn.



Die Technologie ermöglicht es Albert Heijn, Bakker Barendrecht und ihren Erzeugern, die Qualität und die genaue Haltbarkeit von Erdbeeren in Echtzeit besser einzuschätzen. So können die Unternehmen das Mindesthaltbarkeitsdatum optimieren und entscheiden, ob sich die Ware besser für längere oder kürzere Versandwege eignet. Das Ergebnis sind perfekt reife und frische Erdbeeren, die mehr Kunden erreichen.



Die genaue Haltbarkeit von Lebensmitteln ist in der Regel erst bekannt, wenn es zu spät ist. OneThird kombiniert künstliche Intelligenz in Form von proprietären Algorithmen mit Nahinfrarot-Scannern, um die verbleibende Haltbarkeit von Produkten entlang der Lieferkette zu bestimmen – und hilft so, smarte Entscheidungen zu treffen. Derzeit erhalten Erdbeeren ein Standard-Mindesthaltbarkeitsdatum nach der Ernte. Doch äußere Einflüsse während des Anbaus, wie z.B. das Wetter, variieren oft und wirken sich auf die Erntebedingungen und die Haltbarkeit aus. Die KI-gestützte Scannertechnologie von OneThird kann durch die genaue Bestimmung der Haltbarkeit nachweislich bis zu 25 % der Verschwendung in der gesamten Lieferkette vermeiden.



Rob Wessels, R&D Specialist bei Bakker Barendrecht: “Die Möglichkeit, die Qualität und Haltbarkeit objektiv und jederzeit zu überwachen, ermöglicht es uns, unsere Planung und Logistik effizienter zu gestalten.”

“Datengestützte Entscheidungen in der Lieferkette spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von Verschwendung durch Verderb. Wir haben hart daran gearbeitet, eine Technologie zu entwickeln, die dazu beiträgt, die anhaltende globale Herausforderung der Nahrungsmittelknappheit zu bewältigen”, so Marco Snikkers, CEO und Gründer von OneThird.