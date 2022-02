Australien: Höhere Macadamia-Ernte erwartet – CEO der Australian Macadamia Society tritt zurück

Foto: Australian Macadamias

2022 werden voraussichtlich 54.930 t in der Schale bei 3,5 % Feuchtigkeit (58.900 t in der Schale bei 10 % Feuchtigkeit geerntet, bezieht sich Australian Macadamias auf eine klimabasierte Prognose, die auf wissenschaftlichen Modellen des Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei beruht. Das wäre ein Anstieg gegenüber 2021 von 51.500 t in der Schale bei 3,5 % Feuchtigkeit (55.200 t in der Schale bei 10 % Feuchtigkeit).



Jolyon Burnett, CEO der Australian Macadamia Society (AMS), sagt, dass trotz einiger regionaler Wetterschwankungen vor der Ernte, die Erwartungen insgesamt positiv seien. „Die größte Anbauregion Bundaberg erlebte eine ausgezeichnete Blüte und gute Regenfälle. Die Ernte ist nun in dieser Region im Gange und die Nussgröße sieht gut aus. Auf der anderen Seite wird die jüngste längere Periode feuchten Wetters in den NSW-Anbauregionen wahrscheinlich einige Herausforderungen für das Management der Plantagen vor der Ernte mit sich bringen.“ In vielen Regionen seien die jüngeren Plantagen früher als erwartet reif, was zu der höheren Ernteprognose beitrage.



Nach 14 Jahren als CEO der AMS will Jolyon Burnett nach Ablauf seines Vertrags im August 2022 zurücktreten. Die AMS vertritt mehr als 85 % der australischen Macadamia-Produktion. Die Entwicklung und das Wachstum der australischen Macadamia-Marke sei eine von Jolyons wichtigsten Errungenschaften, ebenso wie seine Unterstützung bei der Sammlung wichtiger Branchendaten, so Australian Macadamias. Er hat sich auch für den Macadamia Conservation Trust eingesetzt und in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der globalen Industrie die World Macadamia Organisation gegründet.