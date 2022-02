Australian Macadamias: China wird ein immer wichtigerer Markt

Foto: grey/AdobeStock

Chinesische Verbraucher konsumieren eine große Vielfalt an Nüssen, als tägliches Grundnahrungsmittel, in verarbeiteten Lebensmitteln oder als Festtagsgeschenk. Auch Macadamias sind auf diesem Markt sehr beliebt. Wie Australian Macadamias mitteilt, geben immer mehr Verbraucher diese Nuss als ihre am häufigsten konsumierte an – mehr als in jedem anderen Markt, in dem die internationale Consumer Insights-Studie durchgeführt wurde.



Deshalb haben die World Macadamia Organisation (WMO) und Australian Macadamias neue Marketinginitiativen in China gestartet, um das Wissen der Verbraucher über die Nuss zu vertiefen. Das Herzstück der Kampagne mit dem Titel "Open Together" ist ein Video, das eine Familie zeigt, die zusammenkommt, um gemeinsam Macadamias zu konsumieren. Man wolle das sensorische Erlebnis des Knackens einer Macadamia und das Gemeinschaftsgefühl zeigen, so die Organisation.

"China ist ein wichtiger Markt für Macadamias. Sein Anteil am weltweiten Macadamia-Konsum lag 2015 bei nur 5 %, aber bis 2019 ist er auf 25 % gestiegen“, so WMO CEO Jillian Laing. Die Einfuhren australischer Macadamianüsse in der Schale nach China sind 2021 um 13 % gegenüber dem Vorjahr (MAT Januar bis Dezember) gestiegen. Die Importe von Macadamia-Kernen haben in diesem Zeitraum ebenfalls stark zugenommen (+21 %). Australien war mit einem Anteil von 82 % weiterhin Hauptlieferant. Die Herkunft der Macadamia ist für chinesische Verbraucher von großer Bedeutung: 89 % legen Wert darauf, 52 % zählen Australien zu den drei wichtigsten Herkunftsländern. Der Bekanntheitsgrad von Macadamianüssen ist auf diesem Markt mit 76 % gut entwickelt, heißt es weiter, da chinesische Verbraucher Macadamias mit zahlreichen Eigenschaften, wie Verdauung, pflanzlichem Eiweiß, Gehirnentwicklung bei Kindern und nachhaltiger Energie für Arbeit und Studium assoziieren.