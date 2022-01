Assomela: "Apfelmarkt ist äußerst wettbewerbsintensiv"

Foto: Pixabay

Wie Assomela, der Verband italienischer Apfelproduzenten, berichtet, habe sich der Absatz im Dezember gut entwickelt und mit 158.960 t leicht über dem vergangenen Jahr gelegen.



Die Lagerbestände an Äpfeln wurden am 1. Januar mit 1.198.597 t beziffert. Dies gehöre mit zu den niedrigsten Zahlen der vergangenen Jahre, sei aber auch auf die geringe Verfügbarkeit von Äpfeln für den Frischmarkt im Vergleich zu früheren Saisons zurückzuführen. Die Nachfrage in der EU zeige sich in einigen Ländern nicht so stark wie in Italien selbst, und die logistischen Herausforderungen im Handel mit Übersee ließen Warenströme stocken. Im Dezember wurden trotz einiger Probleme mit kleineren Größen fast 50.000 t Golden Delicious verkauft. Gala lagen im Dezember bei 35.000 t, Granny Smith bei über 10.000 t. Die Entwicklung von Red Delicious verlaufe aufgrund der größeren Aufnahmefähigkeit des indischen Marktes zufriedenstellend, wohingegen sich Fuji langsamer als in den Vorjahren verkauften.



Wie Assomela berichtet, seien die Marktteilnehmer am meisten über den allgemeinen Kostenanstieg und die logistischen Schwierigkeiten für die Ausfuhr in Drittländer besorgt. Man befürchte, dass die höheren Kosten vollständig auf die Erzeuger abgewälzt würden. Der Verband unterstreicht in der Mitteilung die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen, "um Vereinbarungen für eine gerechtere Verteilung der Kosten zwischen den verschiedenen Akteuren der Kette zu fördern und Maßnahmen für ein Gleichgewicht auf dem Energiemarkt zu ergreifen." Im Exportgeschäft verdreifachten sich Kosten manchmal aufgrund der geringen Containerverfügbarkeit. Dies mache Planungen sehr kompliziert - auch für Produzenten der Südlichen Hemisphäre. Auf internationaler Ebene stellt Assomela fest, dass der Markt durch den Druck aus dem Iran und der Türkei, aber auch aus anderen zentralasiatischen Ländern, äußerst wettbewerbsintensiv sei. Dies könne für kommende Saisons entscheidend sein, so dass der Verband weitere Untersuchungen anstellen werde.