Asien: Mangel an Leercontainern kann die Überlastung von Rotterdam verschärfen

Leere Containerboxen, die für Asiens Exporteure von entscheidender Bedeutung sind, bleiben im Hafen von Rotterdam stecken, da ein wachsender Rückstau nicht ausgelieferter Waren an Europas Exportdrehscheibe die Reedereien zwingt, der Verschiffung gefüllter Boxen Vorrang zu geben, berichtet Bloomberg.



Schifffahrtsexperten zufolge ist der niederländische Hafen mit einem Ansturm von Waren und leeren Kisten konfrontiert, die von anderen europäischen Seeverkehrsunternehmen entladen wurden. Gleichzeitig haben die Spediteure die Zahl der Schiffsreisen vom Kontinent nach China reduziert, nachdem die Behörden in Shanghai die Stadt im März abgeriegelt hatten, so die Experten.

Die Werftdichte im Rotterdamer Hafen war in den vergangenen Monaten aufgrund der unzuverlässigen Fahrpläne der Hochseeschiffe und der längeren Verweilzeiten für Importcontainer extrem hoch, teilte der Hafen Anfang der KW 25 mit. Die Situation hat die Terminals in einigen Fällen dazu veranlasst, leere Container in Depots umzuleiten, um die Überlastung der Werften zu verringern, hieß es.



"Die Terminals erlauben den Reedereien nur eine begrenzte Kapazität für leere Boxen und konzentrieren sich auf den Transport von beladenen Containern", sagte Kühne + Nagel International AG, einer der größten europäischen Spediteure, gegenüber Bloomberg. "Die Container stapeln sich an den Terminals, und immer mehr Container können bei Abfahrten, auch nach Asien, nicht zurückgegeben werden."

Obwohl die Behörden in Shanghai in diesem Monat die Beschränkungen aufgehoben haben, zwingen der Mangel an Schiffen und die Verzögerungen in den europäischen Häfen die Exportgüter dazu, mit leeren Kisten um den Platz auf den Schiffen nach China zu konkurrieren, was eine weitere Welle von Störungen nach Asien auszulösen droht, so die Logistikunternehmen.

Die Versorgungsketten haben Mühe, sich von Chinas "Covid Zero"-Politik und Russlands Einmarsch in der Ukraine zu erholen, was dazu geführt hat, dass Unternehmen den Landweg meiden, der ansonsten den Druck auf die überfüllten Häfen hätte mindern können. Die hohe Überlastung des Rotterdamer Hafens veranlasste die Reederei AP Moller-Maersk A/S in KW 24 dazu, ihre Kunden darüber zu informieren, dass sie nicht abgeholte Kisten mit Waren aus dem Hafen verlagern würde.



Die Situation hat zu längeren Wartezeiten für Schiffe in allen großen nordeuropäischen Häfen geführt, so Kühne + Nagel. Etwa 60 % der Schiffe, die im April und Mai dieses Jahres von Europa nach Asien fuhren, waren verspätet, und am 17. Juni warteten 13 Schiffe auf einen Liegeplatz in Rotterdam. „Leider ist dies ein wiederkehrendes Phänomen in der derzeitigen Marktsituation in den nordeuropäischen Häfen“, so der Rotterdamer Hafen.