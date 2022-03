ASIAFRUIT Congress ist mit besonderem Event zurück in Bangkok

Die ASIA FRUIT LOGISTICA verlässt für die Ausgabe 2022 ihren traditionellen Standort in Hongkong und findet vom 2. bis 4. November im Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok statt. Der ASIAFRUIT CONGRESS, der parallel zur Messe stattfindet, wird am 1. November mit einem besonderen Wiedersehenstreffen eröffnet.



"Beim ASIAFRUIT Congress ging es immer um Networking, und das haben wir wegen der Pandemie zwei Jahre lang vermisst. Wir freuen uns darauf, alle, die den ASIAFRUIT Congress über so viele Jahre besucht haben, auf einer großen Wiedersehensparty zusammenzubringen", sagte Chris White, Geschäftsführer von Fruitnet Media International, dem Herausgeber des Aasiafruit Magazine und Organisator des Kongresses. In diesem Jahr findet der Kongress im ASIAFRUIT Business Forum statt. Es wird vom 2. bis 4. November auf der Ausstellungsfläche der ASIA FRUIT LOGISTICA abgehalten. Wie immer analysieren hochkarätige Fachreferenten und Diskussionsteilnehmer die Geschehnisse in Asiens schnelllebigem Frischobst- und Gemüsegeschäft, geben strategische Einblicke und erläutern die neuesten Markttrends und Chancen. Das ASIAFRUIT Business Forum umfasst ein breit gefächertes Programm mit täglichen Workshops in einem neuen Format. Es werden eine Reihe von Schlüsselbereichen der Wertschöpfungskette für Frischprodukte abgedeckt. Marketing, Handel, Technologie und Logistik stehen dabei im Mittelpunkt, wobei führende Unternehmen praktische Erkenntnisse und innovative Lösungen vorstellen.



"Besucher und Aussteller kommen zur ASIA FRUIT LOGISTICA, um sich einen umfassenden Überblick über die Geschehnisse auf den asiatischen Märkten für Frischprodukte zu verschaffen. Das wird in diesem Jahr viel einfacher sein, weil der ASIAFRUIT Congress und das ASIAFRUIT Business Forum beide auf dem Messegelände stattfinden", sagt John Hey, Herausgeber des Asiafruit Magazine, der auch für das Programm von ASIAFRUIT Congress und ASIAFRUIT Business Forum verantwortlich zeichnet. Die ASIA FRUIT Awards werden auch in diesem Jahr auf dem ASIAFRUIT Business Forum in vier Kategorien verliehen: Marketing-Kampagne des Jahres, Importeur des Jahres, Erzeugnis-Einzelhändler des Jahres und Impact Award. Im Vorfeld der ASIA FRUIT LOGISTICA und des ASIAFRUIT Congress wird es am 7. September eine Online-Vorschau-Ausgabe geben. Diese ist kostenlos und konzentriert sich auf die großen Markttrends und -chancen in Asien.