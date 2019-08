ASIA FRUIT LOGISTICA veröffentlicht Hinweise zur Lage in Hongkong

In Bezug auf die Demonstrationen und politischen Spannungen in Hongkong haben die Organisatoren in einem offenen Brief an Besucher und Aussteller erklärt, dass die Messe wie geplant vom 4. bis 6. September auf dem Gelände der AsiaWorld-Expo stattfinden wird.



„Wie Sie haben auch wir die jüngsten Entwicklungen in Hongkong sehr genau verfolgt. Die Sicherheit aller Aussteller und Besucher der ASIA FRUIT LOGISTICA hat für uns höchste Priorität. Unser Managementteam in Berlin und Bangkok trifft sich täglich, um die Entwicklungen zu überprüfen und die Vorsorgeplanung zu optimieren“, so die Organisatoren der Messe. „Sie können sicher sein, dass wir eng mit unseren Partnern und Lieferanten in Hongkong zusammenarbeiten, um unseren Ausstellern und Besuchern höchste Sicherheit zu bieten.“



Wie der Veranstalter Global Produce Events GPE erklärte, wird Asia-World Expo als Geländebetreiber während der ASIA FRUIT LOGISTICA erhöhte Sicherheitsmaßnahmen (einschließlich Zugangskontrollen, einer erhöhten Anzahl von Sicherheitspersonal und Echtzeitüberwachung der Protestbewegungen) auf dem Messegelände in Kraft setzen, um den reibungslosen Ablauf der normalen Geschäftstätigkeit zu gewährleisten.



„Wir sind stolz darauf, dass Hongkong uns seit mehr als einem Jahrzehnt für eine Woche im September jedes Jahres die Möglichkeit zur Durchführung der ASIA FRUIT LOGISTICA bietet. Es ist unvermeidlich, dass Ihre Vorbereitungen für ASIA FRUIT LOGISTICA in diesem Jahr anders verlaufen werden. Das ist unter den gegebenen Umständen völlig Nachvollziehbar“, erklärte GPE weiter.



„Als Geschäftsreisender gibt es eine Reihe von Dingen, die Sie selbst tun können, um so sicher wie möglich zu bleiben. Es ist ratsam, dass Sie auf Ihrer Reise nach Hongkong besonderes Augenmerk auf Fluginformationen legen, erhöhte Vorsicht walten lassen, große öffentliche Versammlungen vermeiden, sich über die lokale Verkehrssituation informieren, da es zu vorübergehenden Straßensperrungen und Störungen im öffentlichen Verkehr kommen kann, den Ratschlägen der lokalen Behörden folgen und mit den lokalen Medien über die neuesten Ereignisse informieren.“



„Wie immer heißen wir sie herzlich auf der ASIA FRUIT LOGISTICA willkommen“, so die Organisatoren. „Über 800 Aussteller aus 40 Ländern freuen sich auf Besucher aus der ganzen Welt. Die ASIA FRUIT LOGISTICA wird auch in diesem Jahr ein wichtiges Event sein, zu dem Sie und viele tausend Besucher aus der ganzen Welt nach Hongkong reisen, um sich zu treffen und Geschäfte mit frischem Obst und Gemüse zu machen.“



Wie GPE abschließend betont, wird man die Situation genau beobachten und die Informationen auf der Website der Messe sowie in den Social Media-Kanälen kontinuierlich aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.asiafruitlogistica.com/Visitors/PlanYourVisit