ASIA FRUIT LOGISTICA findet 2022 in Bangkok statt

Die ASIA FRUIT LOGISTICA zieht für ihre Ausgabe 2022 von ihrem traditionellen Standort in Hongkong nach Bangkok um und findet vom 2. bis 4. November 2022 im Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) statt.



Das Messezentrum in Bangkok war bereits 2007 Gastgeber der ersten ASIA FRUIT LOGISTICA. Die hochmoderne Einrichtung wurde vor kurzem für mehrere Millionen US-Dollar modernisiert und bietet nun fünfmal mehr Platz sowie modernste Technologie und Dienstleistungen. Damit ist das QSNCC der ideale Veranstaltungsort für Asiens wichtigste internationale Fachmesse für frisches Obst und Gemüse, die 2022 ihr 15-jähriges Jubiläum feiert.



Die diesjährige Verlegung nach Bangkok ist nicht von Dauer: Thailand ist in diesem Jahr der beste Ort in Asien, um die ASIA FRUIT LOGISTICA als Vor-Ort-Event zu veranstalten, da in Hongkong und China nach wie vor strenge Einreisebeschränkungen wegen Covid-19 gelten. Das Land liegt günstig in Südostasien und verfügt über eine ausgezeichnete globale und regionale Anbindung für internationale Besucher über den Suvarnabhumi Airport in Bangkok.



"Der asiatische Handel mit frischem Obst und Gemüse möchte sich unbedingt wieder persönlich treffen. Die ASIA FRUIT LOGISTICA in Bangkok bedeutet, dass wir dieses Jahr eine physische Messe veranstalten können. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, den Markt neu zu erschließen und neue Geschäfte mit neuen hochrangigen Kontakten zu entwickeln. Die ASIA FRUIT LOGISTICA 2022 findet wie immer parallel zum ASIAFRUIT CONGRESS statt, dem Ort, an dem man die besten Informationen zu allen Aspekten des Frischwarengeschäfts in Asien erhält", so David Axiotis, Geschäftsführer der ASIA FRUIT LOGISTICA.



Thailand hat am 1. Februar 2022 sein Test-and-Go-Programm für vollständig geimpfte Reisende wieder aufgenommen. Das bedeutet, dass vollständig geimpfte Reisende aus allen Ländern der Welt mit dem Flugzeug einreisen können und von der Quarantäne befreit sind. Sie müssen sich bei ihrer Ankunft in einem von der Regierung zugelassenen (SHA+) Hotel am ersten Tag (oder am Tag ihrer Ankunft) einem Covid-19-Test unterziehen. Bei einem negativen Ergebnis können sie ihre Reise fortsetzen, müssen aber am fünften Tag einen ATK-Selbsttest machen und das Ergebnis dem Gesundheitsministeriums melden.



Weitere Informationen über die Teilnahme an der ASIA FRUIT LOGISTICA und Anmeldeformulare finden Sie unter www.asiafruitlogistica.com/en/exhibitors, oder beim Organisationsteam: [email protected]



