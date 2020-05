ASIA FRUIT LOGISTICA auf November verschoben

Die ASIA FRUIT LOGISTICA wird vom 18. bis 20. November 2020 in Singapur stattfinden, um allen Ausstellern und Besuchern aus der ganzen Welt eine erfolgreiche und sichere Messeteilnahme zu ermöglichen.



"Diese Entscheidung haben wir nach einer langen, detaillierten und sehr sorgfältigen Bewertung der Situation mit unserem Partner am Ausstellungsort und den Behörden in Singapur sowie mit Entscheidern im internationalen Frischwarengeschäft getroffen", sagte Will Wollbold, Commercial Director von Global Produce Events (GPE), dem Veranstalter der ASIA FRUIT LOGISTICA.



"Wir wollen der globalen Frischobst- und Gemüseindustrie helfen, im Jahr 2020 in Asien wieder Anschluss zu finden", erklärte Wollbold. "Die Anmeldezahlen aus der ganzen Welt für die ASIA FRUIT LOGISTICA 2020 sind umfangreich und die Interessenten kommen aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Aber im Hinblick auf COVID-19 halten wir zum Schutz von Ausstellern und Besuchern für gleichermaßen wichtig, den Termin auf Mitte November zu verschieben. Das gibt ihnen mehr als sechs Monate Zeit, ihre Teilnahme zu planen.“



Das Singapore Tourism Board (STB) begrüßt diesen Schritt. "Die ASIA FRUIT LOGISTICA ist eine bedeutende Plattform für die globale Frischwarenindustrie, und wir freuen uns, Gastgeber der Veranstaltung auf der Singapore Expo vom 18. bis 20. November 2020 zu sein", sagte Andrew Phua, Executive Director of Exhibitions and Conferences, STB. "Wir haben Verständnis für die Entscheidung von Global Produce Events, die ASIA FRUIT LOGISTICA zu verlegen, und werden eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eine erfolgreiche Messe zu organisieren. Singapurs gilt nach wie vor als bevorzugter Austragungsort für Geschäftsveranstaltungen und wir freuen uns darauf, die Teilnehmer der Messe willkommen zu heißen.“



Zudem gilt Singapur als ein sehr sicherer Standort für die ASIA FRUIT LOGISTICA, die sich zur wichtigsten Veranstaltung für das internationale Frischobst- und Gemüsegeschäft in Asien entwickelt hat. "Singapur wendet einige der strengsten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung dieser Pandemie an, darunter modernste Technologie, die wir unseren Ausstellern und Fachbesuchern zur Verfügung stellen wollen", sagte Wollbold. "Und vergessen wir nicht, dass Singapur ein wichtiger globaler Verkehrsknotenpunkt mit One-Flight-Verbindungen aus Hunderten von Städten in aller Welt ist. Das vereinfacht die Anreise in erheblichem Maße.“

In Singapur fand 1998 auch der erste Asiafruit Congress statt. Die eintägige Konferenzveranstaltung wird nun am Dienstag, dem 17. November 2020, in der Singapore Expo abgehalten.



Für weitere Informationen zum Ausstellen auf der ASIA FRUIT LOGISTICA wenden Sie sich bitte an

Das Organisationsteam per E-Mail: [email protected], Telefon: +66 2 941 4600 oder besuchen Sie www.asiafruitlogistica.com