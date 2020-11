ASIA FRUIT CONGRESS ON: Covid-19 treibt digitales Wachstum Asiens voran

Das war die wichtigste Botschaft der Eröffnungssitzung des ASIA FRUIT CONGRESS ON, der in diesem Jahr unter dem Titel "Going digital: new tracks for Asia's fresh produce supply chain" digital stattgefunden hat.



Annabel Robertson, Expertin für Einzelhandel, Vertrieb und Einkaufspraxis in Südostasien bei Kantar, gab einen Einblick in die Digitalisierung des Frischwareneinzelhandels in Asien und die Entwicklung der digitalen Wege zum Markt während der Pandemie, wie eurofruit mitteilt. Laut Robertson hat Covid-19 diesem Einzelhandelssegment neuen Schwung verliehen. Schätzungsweise 185 Mio Haushalte in der Region kaufen in diesem Jahr zum ersten Mal Lebensmittel über E-Commerce-Plattformen ein. Robertson sagte, dass die asiatischen Verbraucher eine gewisse Vorsicht zeigen, wenn es darum geht, nach der Pandemie wieder in stationäre Geschäfte zurückzukehren. Die Entwicklung hin zum digitalen Einzelhandel könnte also von Dauer sein. Dabei sei nicht nur die jüngere Generation die einzige treibende Kraft hinter dem Wachstum des Online-Einzelhandels. Vor allem der Anteil älterer Verbraucher ist hier dramatisch gestiegen. "Bis 2025 wird der E-Commerce in Asien deutlich anders aussehen, und wir werden einen viel höheren Prozentsatz von Käufern über 50 haben", so Robertson.





Una Wang, Einkaufsleiterin JD Fresh, erläuterte die jüngsten Schritte hin zur Integration von Hightech-Lösungen sowohl auf Verbraucherebene als in Bezug auf Transport und Logistik.

JD Fresh habe zudem in die Entwicklung einer Kette von Convenience-Stores auf Gemeindeebene unter dem Banner von Jingxuanhaoguo investiert. Wang sagte, das Ziel von JD Fresh sei es, traditionelle "Mom-and-Pop"-Filialen, die kleiner als ihre Mitwettbewerber und oft familiengeführt sind, durch den Einsatz digitaler Technologie zu stärken und dabei zu helfen, die Herausforderungen in Bezug auf Beschaffung, Transport und Lagerung zu verringern.



In einem Interview mit dem Geschäftsführer von Fruitnet Media International, Chris White, erklärte Dimuto-Geschäftsführer Gary Loh, wie sein Unternehmen die Block Chain-Technologie einsetzt, um viele der Probleme in der heutigen Lieferkette für Frischeprodukte zu lösen. "Wir versuchen, die Welt stärker zu vernetzen und den Kreis zwischen Landwirt und Verbraucher zu schließen", sagte Loh.

Zhou Qin, Leiterin des chinesischen Gemüsesaatgutgeschäfts von Syngenta, zeigte auf, wie ihr Unternehmen während Covid-19 auch digitale Plattformen als Kommunikationsmittel eingesetzt hat.