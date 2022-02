APM Terminals Pecém kündigt Investition von 150 Millionen Brasilianischen Real an

Foto: APM Terminals

Das Terminal in Pecém wird in den kommenden Monaten vier große Ausrüstungen erhalten, die für die ankomende Ernte 2022 betriebsbereit sind. Es wurden drei gummibereifte Portalkräne (RTG), Kräne für den Containerbetrieb in der Werft, und ein Shop-to-Shore-Kran (STS) für den Schiffsbetrieb erworben, teilt APM Terminals Pecém mit.



Daniel Rose, Geschäftsführer von APM Terminals Pecém Brasilien, erklärt, dass die Investitionen dem strategischen Plan des Unternehmens folgen und die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige. "Wir haben immer fest an das Potenzial des Nordostens geglaubt und wollen das Wachstum der kommenden Jahre begleiten und unsere Kunden bestmöglich bedienen."

Pecém ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für die Obstproduktion des Landes und verzeichnet Wachstumsraten in allen Bereichen. 2020, mitten der Pandemie, lag das Plus bei 9,6 % im Vergleich zu 2019. 2021 wurden bis November bereits 384.000 TEU umgeschlagen, 10 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Für 2022 werden 470.000 TEU erwartet.

Um den Umschlag von Kühlgut zu verbessern, der für den Hafen von großer Bedeutung ist, wird die Zahl der Kühlhausanschlüsse in den kommenden Monaten von 1088 auf 1388 erhöht. Die neuen Anschlüsse werden im Multi-Utility-Terminal (TMUT) installiert und verdoppeln die derzeitige Kapazität des Bereichs, in dem derzeit 200 Anschlüsse installiert sind.



