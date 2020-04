Anecoop erwartet 150.000 Tonnen Wassermelonen Bouquet

Foto: Anecoop

Anfang der KW 18 stellte Anecoop die neue Kampagne Wassermelonen Bouquet vor. 2019 wurden 136.500 t Wassermelonen vermarktet. Das war im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 11 % und ein historischer Rekord in der Firmengeschichte. Dieses Ergebnis hat die Position der Genossenschaft 2. Grades als einen der in Europa führenden Anbieter bei diesem Produkt bestätigt.



In der Saison 2020, die mit den Produktionen aus Almería bereits begonnen hat, erwartet Anecoop ein Volumen von 150.000 t. Der größte Anteil entfällt auf gestreifte Wassermelonen mit rotem Fruchtfleisch, die auf den europäischen Märkten am beliebtesten sind. Aber auch die Nachfrage nach schwarzschaligen und ökologischen Produkten ist weiter gestiegen, bei Letzteren wurde die Produktion sogar verdreifacht. Als Neuheit kommt in dieser Saison eine weitere Sorte hinzu. Dabei handelt es sich um eine kernlose Qualitäts-Wassermelone mit sehr dünner Schale, intensiv rotem Fruchtfleisch und hohem Zuckergehalt, die unter der Marke Bouquet Premium kommerzialisiert wird. Sie ist das Forschungsergebnis der Produktions- und Entwicklungsabteilung der Anecoop-Zentren in Almería und Museros/Valencia, wo zurzeit 39 weitere Sorten getestet werden.



In den Monaten August und September wird Anecoop die Kampagne verstärken, da man in diesem Zeitraum einen Konsumanstieg festgestellt hat. Durch die mit den Mitgliedern durchgeführten Programme, besonders mit der vor kurzem beigetretenen Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso/Castilla-La Mancha, kann die hohe Nachfrage zum Ende Saison gedeckt werden. Miguel Abril, Handelsdirektor von Anecoop, erklärte: „Ziel ist es, unseren Exportanteil um 1,5 % auf 14 % zu erhöhen und damit unsere Position als Marktführer in dieser Kategorie und Bouquet als Referenzmarke für kernlose Wassermelonen weiter zu stärken.“ In Bezug auf den Konsum von Wassermelonen im Zusammenhang mit COVID-19 ist er überzeugt davon, dass „sie in diesem Sommer ein Favorit im Einkaufskorb sein werden. Obwohl wir wissen, dass die Pandemie am Anfang Schwierigkeiten bereiten wird, haben Wassermelonen drei große Vorteile: sie werden mit hohen Temperaturen in Verbindung gebracht, sind erschwinglicher als andere Ersatzprodukte und ideal, um sie zu Hause mit der ganzen Famile zu essen.“



In dieser Saison wird Anecoop in verschiedenen Ländern Promotion-Aktionen durchführen. Der Schwerpunkt liegt auf Spanien. Unter dem Motto „Raciones de vida para el campo“ setzt die Cooperative 2. Grades auf eine Kommunikationskampagne, die eng mit den Werten verbunden ist, die der ländliche Raum und die Landwirtschaft repräsentieren und die zudem einer der wichtigsten wirtschaftlichen Motoren Spaniens und Existenzgrundlage tausender Familien sind. Anecoop/c.s.