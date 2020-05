AMI: Weißkohlpreise erreichen neues Plateau

Foto: Klaus-Uwe Gerhardt - Pixelio

Die Vermarktung von Weißkohl aus der letztjährigen Ernte befindet sich im letzten Drittel. Es konnte über die Lagerphase auf reichlich Ware zurückgegriffen werden, denn letztendlich kam der ersehnte Regen in der letzten Wachstumsphase noch in ausreichendem Umfang.



Es konnte zudem durch fehlende Fröste lange geerntet werden. Die Köpfe fielen im Vergleich zur Vorjahressaison groß und schwer aus. Von Beginn der Saison grenzte sich kleinfallender Weißkohl, der überwiegend in die Supermärkte geliefert wird, preislich ab.



Die Vermarktung lief bis zum März weitestgehend normal. Das Standardexportgeschäft, vor allem Richtung Skandinavien, lief nach Plan. Vereinzelt wurde Ware in das östliche Mitteleuropa abgewickelt. Der Export startet erfahrungsgemäß aber erst im Frühjahr richtig durch, wenn die Bestände in den meisten Produktionsgebieten geräumt sind. Der Bestandsabbau der Vertragsware lag im Soll und bis Dato bauten sich keine Überhänge auf. Im Lebensmitteleinzelhandel wurden, durch Aktionen gestützt, die saisonüblichen Mengen abgewickelt. Die Preise auf Erzeugerebene waren über Wochen stabil.



Mit dem Ausrufen der Pandemie und dem danach einsetzenden Lockdown änderten sich die Bedingungen. Das eingeschränkte Sozialleben hat zu großen Verunsicherungen beim Verbraucher geführt. Es kam verstärkt zu Hamsterkäufen. Weißkohl gehörte zu den Gewinnern auf der Nachfrageseite. Die Verbraucher kaufen lt. AMI Analyse basierend auf dem GfK Haushaltspanel in der 13. Woche 128 % mehr Weißkohl als in der Vergleichswoche des Jahres 2019 ein. In dieser Phase hat der Handel große Mengen disponiert. Insbesondere die kleiner fallende Ware hat auf Erzeugerebene einen Preissprung gemacht. Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt. Die Absatzmengen in die Ketten haben sich normalisiert. Entscheidend für die Preisentwicklung in der Endphase der Lagersaison ist aber: Wie entwickelt sich der Export?