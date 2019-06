AMI: Saisonstart für Zucchini aus Deutschland

Im vergangenen Jahr gab es keine Woche, in der Zucchini nicht in den Werbezetteln des LEH vertreten waren. Besonders starke Werbewochen treten gehäuft mit dem Start der deutschen Saison ab Mitte Juni auf. Im bisherigen Jahresverlauf erreichte die Zahl der Werbeanstöße für Zucchini noch nicht das Niveau des Vorjahres, teilte die AMI mit.



Bis zur KW 23 wurden vom LEH ausschließlich Zucchini aus Importen, überwiegend aus den südeuropäischen Anbaugebieten, beworben. Mit der KW 24 begann die Umstellung auf das Angebot aus dem Benelux-Raum und aus Deutschland. Mitte Juni ist Spanien als Herkunft fast gänzlich aus den Angebotsaktionen verschwunden. In der KW 25 wurden Zucchini insgesamt 12-mal beworben. Das zeigt eine Analyse auf Basis von AMI Aktionspreise im LEH. Damit war die Zahl der Werbeanstöße gut 45 % niedriger als zur selben Zeit des Vorjahres. Das ist fast ausschließlich auf Bio-Zucchini zurückzuführen. Während im vergangenen Jahr neun Werbeanstöße auf Bio-Zucchini entfallen waren, fehlen diese in der KW 25 gänzlich in der Werbung. Allein bezogen auf Zucchini aus konventioneller Produktion ist die Zahl der Werbeanstöße also ähnlich hoch wie im Vorjahr. Allerdings gibt es preisliche Unterschiede. In der Vergleichswoche 2018 wurden Zucchini aus konventioneller Produktion zu Preisen zwischen 0,69 und 1,49 Euro/kg beworben. Aktuell liegen die Aktionspreise zwischen 0,99 und 1,99 Euro/kg. Allerdings war das Angebot Mitte Juni 2018 auch schon deutlich größer als in diesem Jahr.

Im bisherigen Jahresverlauf wurden Zucchini nicht so häufig beworben wie im Vorjahr. Seit Jahresbeginn hat sich die Zahl der Werbeanstöße auf 266 summiert. Das sind 9 % weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insbesondere in der auslaufenden spanischen Saison ab Ende Mai wurden deutlich weniger Zucchini beworben.

Bei den Herkünften in der Werbung zeigt sich keine große Abwechslung. Im vergangenen Jahr entfielen 40 % aller Werbeanstöße für Zucchini auf die Herkunft Spanien. Mit einem Anteil von 28 % folgte die Herkunft Deutschland, vor Italien mit einem Anteil von 11 %. Auf den weiteren Plätzen folgen Marokko (9 %), die Niederlande (4 %) und Belgien (3 %). Rund 5 % der Werbeanstöße waren ohne Herkunftsangabe.

Rund 25 % der Angebotsaktionen entfielen 2018 auf Zucchini in Bio-Qualität. Über das gesamte Jahr gesehen wurden Bio-Zucchini durchschnittlich zu einem Preis von 2,78 Euro/kg beworben. Damit war der durchschnittliche Werbepreis rund 49 % höher als bei Zucchini aus konventioneller Produktion, die zu einem durchschnittlichen Preis von 1,86 Euro/kg beworben wurden.

Für die kommenden Tage sind in Deutschland hochsommerliche Temperaturen angekündigt. Das sind optimale Bedingungen für die Zucchini, sodass von steigenden Erntemengen auszugehen ist. Das eröffnet weitere Möglichkeiten für Angebotsaktionen im LEH, so die AMI abschließend.