AMI: Hohe Werbeintensität bei Himbeeren

Foto: Tim Reckmann/pixelio

Seit Wochen wirbt der LEH intensiv mit Himbeeren. Die Anzahl der Werbeaktionen überschreitet in einigen Wochen deutlich die der beiden Vorjahre. Eine merkliche Steigerung der privaten Nachfrage konnte bisher noch nicht generiert werden.



In den Anbauländern des Mittelmeerraums, vor allem auf der iberischen Halbinsel, steigt das Erntevolumen an Himbeeren allmählich und macht somit größere Werbeoffensiven im LEH möglich. Im freien Handel, vor allem im Großmarktbereich, ist die Nachfrage nach den kleinen Beeren jedoch noch verhalten. Hier sind die Großhandelsabgabepreise in der aktuellen 8. Woche weitestgehend stabil.



Wurden Himbeeren in der vergangenen 7. Woche laut AMI Aktionspreise im LEH bereits intensiv beworben, so erhöhte sich die Anzahl an Werbeaktionen in der aktuellen 8. Woche noch einmal deutlich. Insgesamt laufen 26 Werbeaktionen, davon werden Himbeeren 23-mal in einer 125 g- Schale zu Preisen zwischen 1,11 Euro und 1,99 Euro angeboten. Ins Gewicht fällt dabei die bundesweite Beteiligung der Edeka und Rewe Gruppe.



Die private Nachfrage nach Himbeeren blieb in der zurückliegenden 7. Woche stabil. Das zeigt eine Analyse auf Basis des AMI-Verbraucherpreisspiegels. Auch die Verbraucherpreise änderten sich kaum merklich. AMI