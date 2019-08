AMI: Das Obstsortiment wird langsam „feige“

Eine Woche später und weniger intensiv als 2018 laufen die Werbeaktionen für frische Feigen an. Das ist ein Indiz dafür, dass das Angebot bislang noch nicht so umfangreich ausfällt. Im vergangenen Jahr hatte die Werbesaison einen stark ausgeprägten Höhepunkt, ging dann aber früher als in anderen Jahren zu Ende.



Elf Mal waren Feigen laut AMI Aktionspreise im LEH in den Angebotsaktionen der KW 35 vertreten. Die Werbesaison ist im Schwerpunkt mit vier bis fünf Wochen vergleichsweise kurz. Es folgen einige Wochen mit nur geringen Werbeanstößen. 2018 liefen die Uhren allerdings anders: Der Schwerpunkt war mit 33 Werbeanstößen in der KW 36 besonders stark ausgeprägt. In KW 39 war dann aber schon alles wieder vorbei. Die durchschnittlichen Großhandelsabgabepreise in Deutschland liegen Ende August auf einem deutlich höheren Niveau als im Vorjahr. In KW 35 werden türkische Feigen an den Großmärkten im Schwerpunkt um 7,96 Euro/Karton (20 bis 27 Stück) verkauft. Das sind fast 71 % mehr als zur selben Zeit des Vorjahres. Auch die Zufuhren aus Italien sind teurer als im August 2018. Die Preise in den Angebotsaktionen des LEH liegen Ende August zwischen 0,24 Euro/St. und 0,69 Euro/St., und damit zwischen 9 % und 17 % höher als im Vorjahreszeitraum.