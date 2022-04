AMI: Angebotsaktionen vor Ostern – Es wird grün

Foto: nata vkusidey/AdobeStock

Die Ostertage stehen vor der Tür. Pünktlich dazu zeigt sich der Frühling wieder von seiner sonnigeren und wärmeren Seite. Das weckt bei den Verbrauchern die Lust auf Frühlingsgemüse. Der Lebensmitteleinzelhandel greift das auf und bewirbt frisches Obst und Gemüse in der Woche vor Ostern stark. Grünes Gemüse stellt in den Angebotsaktionen einen Schwerpunkt da. Mit dem Gründonnerstag hat das allerdings nichts zu tun.



Die Woche, die in die Osterfeiertage mündet, gehört zu den Wochen im Jahresverlauf, in denen Obst und Gemüse im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) besonders stark beworben werden. In diesem Jahr ist die Zahl der Werbeanstöße in der Vorosterwoche sogar noch einmal 3 % höher als im Vorjahr. Insgesamt wird Obst und Gemüse 886-mal beworben. Rund 21 % der Werbeanstöße entfallen dabei auf grünes Gemüse. Das ist im Jahresverlauf ein überdurchschnittlich hoher Wert. Das liegt unter anderem daran, dass vor Ostern vor allem Spinat, Buschbohnen, Kräuter und Salate besonders stark beworben werden. Darüber hinaus darf auch Spargel nicht in den Angebotsaktionen zu Ostern fehlen. Von den insgesamt 44 Werbeanstößen für Spargel entfallen 20 auf die grüne Variante. Das zeigt eine Analyse auf Basis von AMI Angebotsaktionen im LEH.



Auch wenn grünes Gemüse einen Schwerpunkt in den Angebotsaktionen darstellt, dominieren an der Spitze der Rangliste der meistbeworbenen Arten doch andere Farben. So sind Tomaten auch in der Woche vor Ostern mit weitem Abstand führend. Auf den weiteren Plätzen folgen Erdbeeren und Spargel. Bei allen drei Arten ist die Zahl der Werbeanstöße in diesem Jahr höher als im Vorjahr. Gut 17 % der gesamten Werbeanstöße für Obst und Gemüse entfallen in der 15. Woche dieses Jahr auf die Top-3 der meistbeworbenen Arten.



Spargel wird in der 15. Woche 2022 insgesamt 44-mal beworben. Damit ist die Zahl der Werbeanstöße um 13 % höher als in der Vorosterwoche 2021. Das liegt aber auch daran, dass Ostern in diesem Jahr rund zwei Wochen später ist als im Vorjahr, und damit ein umfangreicheres Angebot zur Verfügung steht. Wäre der Winter in der 14. Woche nicht kurzfristig nach Deutschland zurückgekehrt, dann wäre wohl noch mehr deutscher Spargel in den Aktionen vertreten gewesen. So entfallen nur rund 32 % der Angebotsaktionen für Spargel auf die Herkunft Deutschland. Daneben sind überwiegend Griechenland und Spanien präsent. Auffällig ist auch die hohe Zahl der Werbeanstöße für Rhabarber, der 17-mal in den Werbezetteln vertreten ist. Im Vorjahr war vor Ostern kein Rhabarber beworben worden.



Spinat ist einer der Osterklassiker, der vor allem in der Woche vor Ostern beworben wird. Mit 15 Aktionen ist die Werbeaktivität genauso stark wie im Vorjahr. Preislich gibt es jedoch Unterschiede. Im vergangenen Jahr wurde Spinat vor Ostern zu Preisen zwischen 2,98 und 18,62 Euro/kg beworben. Die große Spanne resultiert aus einem breit gefächerten Angebot, dass von Blattspinat über Babyspinat, Biospinat bis zu küchenfertiger Ware reicht. In diesem Jahr liegen die Aktionspreise zwischen 2,98 und 19,90 Euro/kg.

Wie geht es nach Ostern weiter?



Nachdem die Zahl der Werbeanstöße für Obst und Gemüse vor Ostern auf einen überdurchschnittlich hohen Wert gestiegen ist, folgt in der Regel in der Woche danach eine Woche mit nur wenigen Angebotsaktionen. Insgesamt wird die Vielfalt im Sortiment, gerade aus deutscher Produktion, in den kommenden Wochen aber zunehmen. Die spannende Frage wird sein, ob sich gestiegene Produktionskosten auch in den Angebotsaktionen oder in den Preisen auf Verbraucherebene widerspiegeln. Mit AMI Aktionspreise im LEH können Sie die Entwicklungen im Blick behalten und haben einen frühen Indikator für Veränderungen auf Verbraucherebene. AMI