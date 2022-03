AM FRESH Group: Sortenzüchtung, -entwicklung und -vermarktung durch Fusion beschleunigen

Foto: AM Fresh Group/SFNL Group

Das Unternehmen International Fruit Genetics (IFG) wird von der AM FRESH Group übernommen, die mit Special New Fruit Licensing (SNFL) fusioniert. AM FRESH wird Hauptaktionär des fusionierten Unternehmens sein, mit einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung von EQT Future und weiteren Investitionen von Paine Schwartz Partners. Die Transaktion stehe aber noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen, so die Unternehmen.



Sowohl Einzelhändler als auch Verbraucher sollen von der durch die Fusion möglichen Verfeinerung und Entwicklung der Trauben-Kategorie profitieren. Das fusionierte Unternehmen will die Sortenzüchtung, -entwicklung und -vermarktung beschleunigen und den lizenzierten Erzeugern, Partnern und Verbrauchern nachhaltigere Alternativen und verbesserte Sortenoptionen bieten. Gemeinsam wollen AM FRESH, SNFL und IFG die Innovation auf breiter Ebene vorantreiben, das Produktionsmanagement für die Landwirte vereinfachen und die Vermarktung an Einzelhandelspartner erleichtern, um den Verbrauchern ganzjährig innovative Sorten anbieten zu können.

"Wir haben uns verpflichtet, frische, natürliche und gesunde Produkte zu liefern, um die Verbraucher zu begeistern, und wir sind bestrebt, die nächste Stufe nachhaltiger frischer Lebensmittel zum Nutzen aller zu schaffen", sagte Alvaro Muñoz, CEO der AM FRESH Group.

"Während der Schwerpunkt von IFG auf Verbrauchermerkmalen und Geschmack liegt, konzentriert sich SNFL auf Gesundheitsvorteile, Krankheitstoleranz und andere wichtige Züchtereigenschaften", sagte IFG-CEO Andy Higgins. EQT Future plane, Investitionen in die Digitalisierung und in innovative Züchtungstechnologien zu fördern.