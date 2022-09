Alnatura feiert 35. Jubiläum

Foto: Alnatura/Lars Gruber

Die erste Filiale des hessischen Biohändlers ging im Oktober 1987 in Mannheim an den Start und war damals der erste Biosupermarkt in Deutschland. Biopionier und Gründer Götz Rehn, der im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet wurde, erinnert sich: „In der Eröffnungsnacht haben wir noch bis drei Uhr morgens den Laden hergerichtet. Die Familie und viele Freunde haben tatkräftig geholfen, sogar die Mitarbeiter des Architekturbüros haben Biokarotten geputzt.“



Schon kurze Zeit nach der Eröffnung folgten weitere Alnatura Märkte in Karlsruhe, Darmstadt und Freiburg. Daran schloss sich eine kontinuierliche Erweiterung des Filialnetzes an. So konnte knapp 30 Jahre nach der Mannheimer Premiere der 100. Alnatura Markt in der Berliner Friedrichstraße seine Ladentüren öffnen.

Mittlerweile gibt es in Deutschland 147 Alnatura Filialen in 71 Städten und 14 Bundesländern. Alnatura ist in Großstädten wie bspw. Berlin, Hamburg, München und Köln genauso vertreten wie in kleineren Universitätsstädten wie Tübingen und Göttingen. Es gibt Standorte in der City und in Stadtteil-Lagen ebenso wie in Nahversorgungszentren außerhalb der Innenstädte.



Die Alnatura Super Natur Märkte bieten ein umfangreiches Bio-Vollsortiment mit über 6.000 Produkten, darunter viele mit regionaler Herkunft. Bei der Gestaltung der Alnatura Super Natur Märkte legt das Unternehmen seit Beginn großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Ladeneinrichtung besteht in allen Märkten vorwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, aus Natursteinfliesen und recycelten Materialien. Die Wände sind mit Naturfarben gestrichen, Glastüren vor den Kühlregalen sparen Energie.

In den Alnatura Märkten wird zu 100 % Ökostrom der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) genutzt.

Ressourcenschonung auch bei Verpackungsmaterialien ist für den Bio-Händler selbstverständlich: Über 90 % des Bio-Obst und -Gemüse bei Alnatura ist heute unverpackt erhältlich.



Neu sind seit Februar 2022 die günstigen Dauerpreise in allen Alnatura Märkten: Kunden können jederzeit zu erschwinglichen Preisen einkaufen – ohne auf Sonderangebote achten zu müssen. Studierende, Schüler und junge Menschen in Ausbildung erhalten seit einigen Monaten jeden Dienstag gegen Vorlage eines Ausweises den „Alnatura Studi-Rabatt“ von acht Prozent auf den gesamten Einkauf.