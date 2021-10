Almond Board of California: Mandeln zum sechsten Mal Nummer eins bei Produktneueinführungen

Foto: yurchello108/AdobeStock

2020 haben Mandeln mit fast 6.000 Einführungen in ganz Europa ihren Spitzenplatz als beliebteste Nuss bei Produktneueinführungen beibehalten. Das ist ein Anstieg von 7,5 % gegenüber 2019. Europa führt auch weltweit mit einem Anteil von 47,8 % an den weltweiten Mandeleinführungen. Diese Daten gehen aus dem Global New Product Introductions Report von Innova Market Insights hervor, wie das Almond Board of California mitteilt.



Milchprodukte sind eine bemerkenswerte Kategorie, die im letztjährigen Bericht zum ersten Mal in den Top-5-Kategorien für neue Produkteinführungen mit Mandeln erschienen. Die Einführung von Mandeln in dieser Kategorie stieg im Jahr 2020 weiter an, mit einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Jahr davor. Und das ist nicht nur in Europa der Fall. Der Bericht stellt fest, dass Mandeln weltweit die beliebteste Nuss in Milchprodukten sind.

Der Bericht zeigt auch, dass Europa mit dem größten regionalen Anteil an Mandeleinführungen in den Kategorien Süßwaren, Snacks, Backwaren, Riegel, Milchprodukte und Getreide weltweit führend ist. Sechs europäische Länder bilden die Top-Ten-Länder für die Einführung von Mandeln, wobei Deutschland, Frankreich und Großbritannien die europäischen Märkte anführen.



„Wir haben 2020 aufgrund der globalen Störungen, die durch Covid-19 in der Lebensmittelindustrie verursacht wurden, ein beispielloses Jahr erlebt. Lebensmittelentwickler sollten jedoch durch die Vielseitigkeit der Mandeln ermutigt werden, die steigenden Erwartungen der Verbraucher an ihre Lebensmittel zu erfüllen, um ihren Gesundheits- und Lebensstilbedürfnissen gerecht zu werden. Die Vielseitigkeit von Mandeln, in verschiedene Formen wie Mandelmehl und Mandelbutter umgewandelt und so in allen Produktkategorien eingesetzt werden können, trägt zu ihrer starken Verwendung in Europa bei. Europa ist außerdem die Region, die für fast 50 % der weltweiten Einführung von Mandeln verantwortlich ist, weshalb sie weiterhin als Europas Nuss Nummer eins gilt“, sagte Lu Ann Williams, Director of Innovation bei Innova Market Insights.