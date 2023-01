AlmerÍa: Kleineres Angebot bringt höhere Preise

Die Kältewelle in Almería in der letzten Januarwoche hat zu einem bedeutenden Produktionsrückgang geführt. Die Preise sind erwartungsgemäss bei allen Produkten gestiegen, am meisten jedoch bei Paprika und Tomaten. Hinzukommt, dass viele Kulturen beendet sind während die Nachfrage stabil blieb.



Paprika california rot erzielte in KW 4 in den almeriensischen Vermarktungszentren 1,80 Euro/kg bis 1,60 Euro/kg, california gelb 2,20 Euro/kg bis 2,00 Euro/kg, california grün im Durchschnitt 0,90 Euro/kg, Paprika lamuyo rot 1,30 Euro/kg bis 1,10, lamuyo grün 1,15 Euro/kg bis 0,90 Euro/kg, Paprika italiano grün 1,60 Euro/kg bis 1,30 Euro/kg und italiano rot im Durchschnitt 1,40 Euro/kg. In den frühesten Gebieten geht die Produktion von Paprika california zu Ende. In Kürze werden die Gewächshäuser gesäubert und mit der Pflanzung für die Frühjahrskampagne begonnen.



Auch in KW 4 sind die Tomatenpreise gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Angebot anderer Herkünfte kleiner. Hauptkonkurrenten für Almería in Europa sind Marokko und die Türkei. Tomaten pera brachten in KW 4 1,15 Euro/kg bis 0,90 Euro/kg, Strauchtomaten 1,40 Euro/kg bis 1,20 Euro/kg und Tomaten longlife im Durchschnitt 0,90 Euro/kg.



Grüne Bohnen hielten ihr hohen Preisniveau. Für Sorte Strike wurden im Durchschnitt 8 Euro/kg bezahlt, für Perona rot im Durchschnitt 6,40 Euro/kg, Sorte Helda 5,90 Euro/kg bis 3,80 Euro/kg und für Emerite im Durchschnitt 6 Euro/kg.



Die Konkurrenz bei Auberginen ist gering. Lediglich Italien und die Türkei verfügen über ein nennenswertes Angebot. Lange Auberginen erzielten in KW 4 in den almeriensischen Vermarktungszentren 1,60 Euro/kg bis 1,40 Euro/kg, gestreifte 3 Euro/kg bis 2,60 Euro/kg, alle Zuccinisorten 1,20 Euro/kg bis 0,90 Euro/kg, Schlangengurken im Durchschnitt 1,20 Euro/kg, Gurken corto negro 1 Euro/kg bis 0,70 Euro/kg und Gurken typ francés 0,90 Euro/kg bis 0,80 Euro/kg. r.p./d.s.