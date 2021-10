Almería: Höhere Preise für Schlangengurken

Foto: Schmidt/Agronoticias

Kontinuierliche Preisschwankungen für almeriensische Gemüseprodukte sind in den Vermarktungszentren in Almería an der Tagesordnung. Woche für Woche gibt es Veränderungen als Folge des Drucks des LEH und der steigenden Kosten für Betriebsmittel, was zu einer fehlenden Preiskontrolle führt. In der KW 39 wurden für alle Zucchinisorten 0,30 Euro/kg bis 0,15 Euro/kg bezahlt. Lange Auberginen brachten 0,45 Euro/kg bis 0,25 Euro/kg und gestreifte im Durchschnitt 0,65 Euro/kg.



Die Lage bei Schlangengurken hat sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert. Sie erzielten 0,70 Euro/kg bis 0,55 Euro/kg; Gurken corto negro 0,50 Euro/kg bis 0,20 und Gurken Typ francés im Durchschnitt 0,20 Euro/kg. In den Gewächshäuser gibt es Gurkenpflanzungen in allen Entwicklungsstadien. Die späten Sorten wurden gerade gepflanzt, während die frühesten in voller Produktion stehen. Tomaten konnten sich in KW 38 auf dem mittleren Preisniveau halten. Tomaten longlife erzielten 0,80 Euro/kg bis 0,40 Euro/kg, runde Tomaten 0,65 Euro/kg bis 0,45 Euro/kg und Tomaten pera 0,80 Euro/kg bis 0,40 Euro/kg.



Die Preise für Paprika schwanken weiterhin. Paprika lamuyo grün und rot brachten in der KW 39 im Durchschnitt 1,15 Euro/kg, Paprika italiano 1,30 Euro/kg bis 0,50 Euro/kg, Paprika california rot im Durchschnitt 0,60 Euro/kg, grün im Durchschnitt 0,70 Euro/kg und california gelb 0,54 Euro/kg. In diesen Wochen wird in den Treibhäusern weiterhin Paprika italiano gepflanzt, während die Mengen von Paprika california zunehmen und Paprika lamuyo in dieser Saison die größte Verspätung aufweist. R.P./d.s.