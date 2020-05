Aldi Süd und Infarm lassen frische Kräuter in Filialen wachsen

Foto: Unternehmensgruppe Aldi Süd

Minze, Basilikum, Koriander und weitere frische Kräuter gedeihen in Aldi Süd Filialen. Kunden können die Pflanzen aus sogenannten Indoor-Farmen erntefrisch kaufen. Möglich macht dies die Kooperation mit Infarm aus Berlin. Die ersten Kräuter-Kleingärten stehen ab Ende Mai in fünf Aldi Süd Filialen in den Regionen Düsseldorf und Frankfurt. Bis Ende 2020 sollen laut dem Discounter sieben weitere Filialen mit Farmen ausgestattet werden. Ab Herbst versorgen zudem Infarm Growing Center mehr als 300 Aldi Süd Filialen mit frischen lokal angebauten Kräutern.



In den Filialen werden Kräuter-Kleingärten in Form von transparenten Glasschränken aufgestellt, in denen zunächst sechs verschiedene Kräutersorten zu finden sind. Die Kräuter sind für jeweils 0,99 Euro erhältlich. "Unsere Kunden können den Kräutern beim Wachsen zusehen. Sie werden in unseren Filialen angebaut und geerntet - frischer geht's nicht", so David Labinsky, Group Buying Director bei Aldi Süd. "Durch unsere Partnerschaft unterstützen wir Aldi Süd nicht nur dabei, die Lieferkette zu reduzieren, wir bauen auch ein Farming-Netzwerk in Deutschland und auf der ganzen Welt auf", so Erez Galonska, Mitgründer und CEO von Infarm. "Damit machen wir nachhaltige, lokale Premium-Qualität und erstklassigen Geschmack zugänglich und erschwinglich für alle."