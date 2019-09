Aldi Süd präsentiert neues Filialkonzept in Regensburg

Aldi Süd eröffnet seine neu- oder umgebauten Filialen ab sofort in einem weiterentwickelten Design. Beispielhaft dafür ist die Filiale, die der Discounter in Regensburg am Weichser Weg wiedereröffnet hat.



Dass Frische im Fokus steht, sollen Kunden nach Angaben von Aldi Süd schon beim Betreten der Filiale merken: Am Eingang wird Obst und Gemüse in einem fünf Meter langen Kühlregal sowie in einem dreistufigen Regal in L-Form präsentiert. „Mit der neuen Gestaltung legen wir den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Waren“, sagt Stefan Schmidl, verantwortlich für die Filialentwicklung in der zuständigen Regionalgesellschaft Aldi Regenstauf.



Wie der Discounter erklärt, greift die Weiterentwicklung des Filialdesigns die veränderten Wünsche der Kunden auf, die besonderen Wert auf Frische und Qualität ihrer Lebensmittel legen. Wie die einzelnen Warengruppen schließlich an den neueröffneten oder umgebauten Standorten in Szene gesetzt werden, sei das Ergebnis gezielter Optimierungen und Anpassungen. „Wir schauen, was besonders gut ankommt und drehen an den Stellschrauben, um unsere Filialen noch attraktiver zu machen“, sagt Schmidl. „Wir hatten bereits im November in der Johann-Hösl-Straße eine Filiale testweise umgestellt und so wichtige Hinweise auf die Wünsche unserer Kunden erhalten.“