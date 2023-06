Aldi Nord baut Ausbildung in der Logistik aus

Foto: Aldi Nord

Die Ausbildung in der Logistik ist bereits ein fester Bestandteil in einigen Aldi Regionalgesellschaften. Zum Start des neuen Ausbildungsjahrgangs erweitern weitere Regionalgesellschaften ihr Ausbildungsportfolio und setzen Nachwuchskräfte in der Logistik ein. Damit bilden künftig 17 der 25 Aldi Regionalgesellschaften in Deutschland mindestens eine der drei verschiedenen Ausbildungen in der Logistik an: Für Berufskraftfahrer sowie Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik, teilt der Discounter mit.



„Gut ausgebildete, motivierte und engagierte Mitarbeiter leisten einen nachhaltigen und wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Aldi Nord in Deutschland. Hier wollen wir ansetzen. Entsprechend unseres Leitbildes ‚Einfach Aldi. Powered by people‘ bilden wir Fachkräfte für die Logistik in unseren Regionalgesellschaften selbst aus“, erklärt Catrin Winkler, Managing Director Human Resources bei Aldi Nord in Deutschland. In den kommenden Jahren soll die Ausbildung in der Logistik bedarfsorientiert im Aldi Nord Gebiet weiter ausgebaut werden.



Die Aldi Nord Regionalgesellschaften in Deutschland sind eine der größten Ausbildungsbetriebe im deutschen Einzelhandel. Neben der Ausbildung in der Logistik hat Aldi Nord ein breites Ausbildungsportfolio – von der Ausbildung im Verkauf über das Programm Handelsfachwirt für Abiturienten bis hin zu verschiedenen Studiengängen. „Wir glauben an unseren Nachwuchs und setzen auf eine sehr gute Ausbildung. Unser Ziel ist es, die Auszubildenden bestmöglich auf eine erfolgreiche Zukunft bei Aldi Nord vorzubereiten“, sagt Catrin Winkler.