Ahold Delhaize: Leichte Rückgänge im operativen Geschäft

Wie Frans Muller, Präsident und CEO von Ahold Delhaize, erklärte, erziele der Einzelhändler nach der abgeschlossenen Zusammenführung von Ahold und Delhaize auf Jahresbasis Netto-Synergien von 512 Mio Euro und liege damit leicht über dem angestrebten Ziel. Mit dem Programm „Save for Our Customers“ werde man 2019 voraussichtlich 540 Mio Euro erreichen.



Das Online-Geschäft in den USA sei um 14,4 % gestiegen (ohne die negativen Auswirkungen des Streiks bei Stop & Shop um 18 %), und man sei zuversichtlich, 2019 in den USA ein Wachstum der Online-Umsätze von über 20 % erreichen zu können. In den Niederlanden sei der Umsatz mit einem Wachstum von 3,1 % solide. Der Netto-Online-Umsatz sei um 34,4 % gestiegen. In Belgien lagen die vergleichbaren Umsätze leicht unter dem Vorjahr, aber die operativen Margen verbesserten sich im Vergleich zu 2018 weiter. In Zentral- und Südosteuropa habe sich die Vertriebsleistung in Griechenland gegenüber den Vorquartalen verbessert, so Muller weiter.



Wie das Unternehmen weiter erklärte, sei der Nettoumsatz zu konstanten Wechselkursen, beeinflusst durch den Streik, um 1,5 % auf 16,3 Mrd Euro gestiegen. Der Netto-Online-Umsatz erhöhe sich um 29,2% zu konstanten Wechselkursen. Die operative Marge liege mit 3,6 %, einschließlich der Streik Auswirkungen, leicht unter dem Vorjahr. In den USA zeige sich ein vergleichbares Umsatzwachstum ohne Benzin um 2,3 %, bereinigt um die Streik Auswirkungen.



Für das erste Halbjahr 2019 zahle das Unternehmen eine Zwischendividende von 0,30 Euro, basierend auf 40 % des zugrunde liegenden Ergebnisses je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen im ersten Halbjahr 2019.